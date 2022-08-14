Hakem Yasin Kol, Beşiktaş taraftarını çıldırttı
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar mücadelenin ilk yarısını 3-1 önde kaparken, mücadelenin hakemi Yasin Kol'a Beşiktaş taraftarı sert tepki gösterdi.
Beşiktaş ilk yarısında farka koştuğu Alanyaspor maçında, 37. dakikada Emrecan Uzunhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'a tepki gösterdi.
20 dakikada 3 sarı kart
1. dakikada N'Koudou, 15. dakikada Emrecan Uzunhan, 19. dakikada Weghorst'a sarı kart gösteren ve 37. dakikada Emrecan'a ikinci sarıda kırmızı kart gösteren hakem Yasin Kol, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada gündemin zirvesine oturan hakem için binlerce paylaşım yapıldı.