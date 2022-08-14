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Spor Hakem Yasin Kol, Beşiktaş taraftarını çıldırttı
Spor

Hakem Yasin Kol, Beşiktaş taraftarını çıldırttı

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar mücadelenin ilk yarısını 3-1 önde kaparken, mücadelenin hakemi Yasin Kol'a Beşiktaş taraftarı sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 23:24:00 -
Hakem Yasin Kol, Beşiktaş taraftarını çıldırttı

Beşiktaş ilk yarısında farka koştuğu Alanyaspor maçında, 37. dakikada Emrecan Uzunhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'a tepki gösterdi.

20 dakikada 3 sarı kart

1. dakikada N'Koudou, 15. dakikada Emrecan Uzunhan, 19. dakikada Weghorst'a sarı kart gösteren ve 37. dakikada Emrecan'a ikinci sarıda kırmızı kart gösteren hakem Yasin Kol, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada gündemin zirvesine oturan hakem için binlerce paylaşım yapıldı.

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Yorumlar

boyle emek katillerine birvdaha mac verilmemeli, emircanin ve bjk nin ekmegiyle oynadi, milyon tl zararina yol acti.... tazminat davasi acilmali! oynadi

...... .

Kemal

Yasin Kol, Beşiktaş'a penaltı verirken operasyon adamı değildi ama kırmızı kart verince operasyon adamı oldu :D İstanbul takımları taraftarları artık eskisi gibi kollanmayacaklarını, her takımın eşit olduğunu anlamalı! Yasin Kol gayet iyi maç yönetiyor!
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