Hakan Çalhanoğlu Inter'i kurtaramadı
Serie A'daki Milano derbisinde Milan ile Inter 1-1 berabere kaldı. Hakan Çalhanoğlu, Inter forması ile eski takımı Milan'a penaltıdan gol atmayı başardı.
İtalya Ligi Serie A’nın 12. haftası nefes kesen bir derbiyle kapandı. Milan ile Inter, kozlarını San Siro’da paylaştı. Dev maçtan takımlar birer puanla ayrıldı.
Derbide açılışı Hakan Çalhanoğlu yaptı
Milano derbisi Hakan Çalhanoğlu’nun golüyle başladı. Kendi kazandırdığı penaltıda topun başına geçen milli futbolcu, 11. dakikada eski takımının ağlarını havalandırdı.
Lautaro Martinez penaltıyı kaçırdı
Milan’dan bu gole cevap gecikmedi. 17. dakikada Stefan de Vrij’in kendi kalesine golüyle skora denge geldi. Inter 27’de bir penaltı daha kazandı ama topun başına geçen Lautaro Martinez bu vuruştan yararlanamadı.
Hakan Çalhanoğlu 90 dakika oynadı
İkinci yarıda sonuç değişmeyince Milano derbisi 1-1 beraberlikle noktalandı. Temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.
Milan ikinci, Inter üçüncü sırada
Bu karşılaşmanın ardından Milan puanını 32 yaparak 2. sıradaki yerini korudu. Ligin üçüncüsü Inter’in ise 25 puanı bulunuyor.