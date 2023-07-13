HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan Trabzon'da konuştu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'de 700 bine yakın kamu işçisinin toplu iş sözleşmesini mayıs ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla imzaladıklarını söyleyerek, "Sadece toplu iş sözleşmesinin parasal hükümleri değil diğer hükümleriyle de çok büyük yenilikleri gerçekleştirdiğimiz gerçekten tüm çalışanlarımızın da takdirini kazanan bu sözleşmeyi başarıyla imzaladık. Tabii bu toplu iş sözleşmesini eksik kalan tarafı özellikle kamu kurumu olarak kabul edilen belediyelerin ve belediyelere bağlı şirketlerin bu kamu çerçeve protokolünün dışında tutulma çabaları. HAK-İŞ olarak bu konuda Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ile bizzat yaptığımız görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Kamu Çerçeve Protokolü'nün imza töreninde yaptığı açıklamalar, 6356 sayılı kanunun ek 2. maddesinde yer alan hükümler, belediyelerin ve bağlı kuruluşların da kamu çerçeve protokolüne dahil olduğunu bize göstermektedir. Bizim bugün de buradan ısrarımız kamu çerçeve protokollerinin belediyeleri ve bağlı şirketlerle üniversiteleri de bağlayacak şekilde bir düzenlemenin yapılmasıdır. Bu konuda kanunda bir engel yok. Kanun düzenlemesi sıralanmış, bakanlığın bize yazdığı yazıda bir engel yok. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan ile görüştük. Bakanımızdan da kamu çerçeve protokollerin belediyeler ve bağlı şirketler içinde uygulanması konusunda ısrarımız devam ediyor" dedi.

"15 bin TL taban ücret ve yüzde 45 zam uygulamasını 1 Temmuz itibariyle hayata geçirdik"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki çalışanları için de 15 bin TL taban ücret ve yüzde 45 zam uygulamasını 1 temmuz itibariyle hayata geçirdiklerini de ifade eden Arslan, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışan bütün arkadaşlarımız için ÖZ-SAĞLIK İŞ sendikamız ve HAK-İŞ olarak büyük bir mücadele yaptığımızı herkesin bilmesini isterim. Bütün sorunların farkındayız ve bunu çözmek için de çaba sarf ediyoruz. Sağlık Bakanlığı iş yerlerinde kamu çerçeve protokolü ile ilgili sözleşmeler de uygulandı. Toplu sözleşme farkları ödeniyor, hesaplamalar yapıldı. Bütün arkadaşlarımızdan teşekkür alıyoruz" diye konuştu.

"2 bin 300 civarında Büyükşehirde çalışan arkadaşımızın toplu sözleşme müzakereleri devam ediyor"

Arslan, HAK-İŞ’in yürüttüğü Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 2300 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile görüştüğünü belirterek, "Bütün belediyelerimizdeki toplu sözleşmelerde, kamu çerçeve protokolünün uygulanması için çaba sarf edeceğiz. Bugün Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zoruloğlu’nu ziyaret ettik. Burada yaklaşık 2 bin 300 civarında Büyükşehirde çalışan arkadaşımızın toplu sözleşme müzakereleri devam ediyor. Bu müzakerelerin uyuşmazlığa gitmeden, Yüksek Hakem Kurulu veya başka bir yasal yollara gitmeden masa başında, imzalanması bizim de en büyük beklentimiz. Sayın Başkan ile biz daha önce Van’da beraber çalıştık. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Van Valiliği'ni yürüttüğü dönemde, Van’da gerçekten bütün çalışanları mutlu eden, kamuoyunu son derece rahatlatan toplu sözleşmeleri Sayın Başkan ile birlikte imza atmıştık. Temennimiz aynı başarılı sözleşmelerin Trabzon’da da gerçekleşmesidir. Sayın Başkan'ın son derece yapıcı, son derece uzlaşmaya yönelik ve birlikte çalışarak bu sorunu çözmek ve Trabzon kamuoyunu bununla meşgul etmemek gibi iradesi var. Bu iradesi bizi son derece mutlu etmiştir. Başkan'ın bu kararlılığı bir uyuşmazlık yaşanmadan, kamuoyunda sıkıntı oluşturmadan, işçileri ve onların ailelerini üzmeden ortak bir noktada buluşup toplu iş sözleşmesini imzalama irademizi karşılıklı teyit ettik. HAK-İŞ olarak da sendikamız Hizmet-İş olarak da Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 2 bin 300 arkadaşımızın toplu sözleşmelerinin, masa başında uzlaşmayla sonuçlanmasını ve güzel bir törenle kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Bunun için de Sayın Başkan ile de görüştük. Kısa zamanda bu uyuşmazlığın giderilerek, bir noktada buluşarak, hem şehrimizi, ülkemizi, sendikamızı hem de iş verenimizi ortak noktada buluşturarak toplu sözleşmenin imzalanmasını bekliyoruz. Umuyorum en kısa zamanda HAK-İŞ İl Başkanımız, Şube Başkanımız ve sendikalarımızın destekleriyle bunu sonuçlandırmış olacağız" şeklinde konuştu.