Hainler üs bölgesine saldırdı! Yaralı askerler var
Hakkari Çukurca Güven Dağı üs bölgesine Kuzey Irak'taki PKK'lı teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i ağır olmak üzere 6 asker yaralandı.09 Ağustos 2018 Perşembe 13:35
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca Irak’ın kuzeyinden havanlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırı sonucu 1 askeri personel ağır, 5 askeri personel ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.
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