  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fon olayının finansörü sigorta şirketleri mi? Cevap bekleyen sorular Deniz seferleri iptal, 112 çatı uçtu, ihbar yağdı… İstanbul’a lodos için 05.00 uyarısı Bakanlık devreye girdi! 'Vatan, din, namus; erkeğe emanet! Silahsız erkek ‘er’ kişi olamaz!' diyen psikoloğa erişim engeli geldi Muhalif Erdem Atay, YP’li Ali Mahir’e fena saydırdı: Kıbrıs’ta rulet mulet, nereden geliyor bu paralar? 64 ilde kaçakçılık operasyonu yapıldı! Yüzlerce gözaltı var ‘Sarıgül’ün adı fuhuş listesinde’ haberimiz gündemi salladı! Fergio Bey’in P&R’cısı için gözaltı kararı Deniz Zeyrek'ten Özgür Özel'e sert eleştiri: Biraz tavırlı olun! Bakan Tekin'den YP’nin ‘MEB'de kamu zararı’ iddiasına cevap! Olayda kişisel husumet var, bu bir tezgah! Ölüyü bile soyuyorlar: Böyle mala çökme taktiği görülmedi İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Türk akademisyenden İsrailli konuğa sert sözler: Büyükleri dinle!
Gündem İmamoğlu'ndan skandal savunma ve haysiyet savaşı yalanı!
Gündem

İmamoğlu'ndan skandal savunma ve haysiyet savaşı yalanı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İmamoğlu'ndan skandal savunma ve haysiyet savaşı yalanı!

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, "Millet Şahidimdir" adlı kitabında yer alan rezil ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret", "kamu görevlisine hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "Türkiye Cumhuriyeti devletini, hükümetini ve yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada suçlamaları reddeden İmamoğlu, skandal kitabını savunma metni olarak pazarlamaya kalkıştı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu, kitabında yer alan bazı ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret", "kamu görevlisine hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "Türkiye Cumhuriyeti devletini, hükümetini ve yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, İmamoğlu hakkında "Millet Şahidimdir" adlı kitabında yer alan bazı ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savcılığa ifade veren İmamoğlu, soruşturmanın mesnetsiz olduğunu savunarak, kitabın daha önce mahkemede yapamadığı savunmasının metninden oluştuğunu iddia etti.

Kitabın basımı için anlaştıkları yayınevinin gerekli bandrolleri aldığını ancak basım sırasında matbaaya yasaklama kararı geldiğini belirten İmamoğlu, bandrolsüz kitap basıldığı iddiasıyla başlatılan işlemlerin daha sonra kitabın içeriğine yönelik soruşturmaya dönüştüğünü öne sürdü.

İmamoğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti devletini, hükümetini ve yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarına ilişkin ifadesinde şunları kaydetti:

 

"Bizim yasalarımıza göre bir kitabın satışına yasak konabilmesi için sınırlı sayıda suç sayılmış. Hakaretin hiçbir türü bunlardan biri değil. Yani cumhurbaşkanına, kamu görevlilerine veya hükümete hakaret etmek kitap yasaklatmanın gerekçesi olamaz. Bunlar zaten kitabımda yok ama olsa bile yasaklama sebebi değil. Sadece halkı kin ve düşmanlığa tahrik kitabı yasaklamaya dayanak olan bir madde. Daha öncekilerde de olduğu gibi kanun önünde, yargı önünde mücadele edeceğimi, hakkımı arayacağımı belirtmek isterim. Bugün basılmayan bir kitaptan cımbızlanan cümlelerle bana 74 ayrı suç isnat ediliyor."

Haksız suçlandığını öne süren İmamoğlu, "Kendimi savunmam da suç sayılıyor. Hatta savunmam engelleniyor. Savunmamı kitap yaparak aziz milletime ulaştırmam da engelleniyor. Suçlamayı asla kabul etmiyorum." şeklinde ifade verdi.

İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin de kitabın toplatılması kararının yasal dayanaktan yoksun olduğunu savundu.

Pekin, kitabın ifade özgürlüğünün yanı sıra savunma hakkı kapsamında da korunması gerektiğini belirtti.

İmamoğlu’nun danışmanı da avukatı da tahliye istedi! İBB yolsuzluk duruşmasında gözler ara karara çevrildi
İmamoğlu’nun danışmanı da avukatı da tahliye istedi! İBB yolsuzluk duruşmasında gözler ara karara çevrildi

Gündem

İmamoğlu’nun danışmanı da avukatı da tahliye istedi! İBB yolsuzluk duruşmasında gözler ara karara çevrildi

İmamoğlu davasında yeni gelişme
İmamoğlu davasında yeni gelişme

Gündem

İmamoğlu davasında yeni gelişme

İmamoğlu davasında 8 sanığa tahliye
İmamoğlu davasında 8 sanığa tahliye

Gündem

İmamoğlu davasında 8 sanığa tahliye

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ass

yazdığı kitabı çevirip çevirip okuruz.

misafir

Haysiyet denilince, nedense artık haberi bile yapılmayan FON soyguncuları geldi, İçlerinden kim ben bu işin ele başıyım diyecek, kim kimi ispiyonlayacak, him gizli tanık olacak, kim oğlu kim işte, haysiyet cellatlığını kim yapıyor olacak ama çete liderine bir şafak baskını görsek ne güzel olur.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23