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Dünya Hafter’e ABD’den can suyu
Dünya

Hafter’e ABD’den can suyu

2014 yılında Bingazi’de başlatılan askeri operasyon sırasında yakınları öldürülen ABD vatandaşı bazı Libyalılar tarafından Türk düşmanı Halife Hafter’e Amerika’da açılan üç davanın ertelendiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 22:01:00 -
Hafter’e ABD’den can suyu

Münübe Yılmaz

“Tüm kuvvetlerimizi Libya'daki Türk güçlerini kovmak için savaşa hazır olmaya çağırıyorum” diyerek Türkiye’yi düşman ilan eden Libya Ulusal Ordusu’nun (LUO) eski komutanı Halife Hafter’e ABD’den “hayat öpücüğü” geldi. 2014 yılında Bingazi’de başlatılan askeri operasyon sırasında yakınları öldürülen ABD vatandaşı bazı Libyalılar tarafından Hafter’e Amerika’da açılan üç davanın ertelendiği belirtildi. Daha düne kadar Hafter’e dokunulmazlık vermeyi ve davaları ertelemeyi reddeden hakim Leonie Brinkema, Hafter’in savaş suçu işlemekle suçlandığı davaları 24 Aralık’ta yapılacak Libya cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonraya bıraktıklarını ifade etti. Erteleme kararını, davaların Libya’nın kırılgan siyasi durumunu etkilememesi için aldıklarını söyleyen Virginia Doğu Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Leonie Brinkema, bu açıklamasıyla aslında Hafter’i zor durumda bırakmak istemediklerini itiraf etmiş oldu. 

Hafter ABD vatandaşlığına sahip 

Bilindiği gibi, ABD vatandaşlığına sahip olan Hafter, Libya’da 24 Aralık'ta yapılacak seçimlerde aday olmasının önünü açacak bir adım atıp askeri görevlerini askıya almıştı. "Libyalı savaş ağası” geçtiğimiz günlerde de oğlu Saddam’ı Tel Aviv’e gönderip, başkanlığa adaylığının İsrail tarafından desteklenmesine karşılık Libya-İsrail ilişkilerini normalleştirme sözü vermişti.

 

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