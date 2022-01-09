Hafter’den Libya Seçim Komisyonu’na tehdit

Seçim Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, “Komisyon, özgür ve adil seçimlerde halkın iradesini yerine getirmeyi kendine görev edindi. Ancak, yabancı ülke vatandaşlığı olan cumhurbaşkanı adaylarından birinin (adını vermediği) Yüksek Seçim Komisyonu kurumuna askeri güç kullanarak müdahale etmesini kınıyor” ifadelerine yer verildi.

Komisyon isim belirtmese de söz konusu kişinin doğudaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter olduğu ifade ediliyor.

Mişri: Uzlaşı ile seçim yasası

Bu arada geçtiğimiz 24 Aralık’ta yapılması planlanan ancak yapılmayan seçimler için Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, yeni bir öneride bulundu. BM’nin Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams ile görüşen Mişri, ülkede seçimlerin başarılı olmasının en iyi yolunun, anayasanın referanduma sunulması ve uzlaşıya dayalı seçim yasalarının çıkarılması olduğunu söyledi.