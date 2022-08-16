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Sağlık Haftalık koronavirüs tablosu paylaşıldı
Sağlık

Haftalık koronavirüs tablosu paylaşıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık koronavirüs tablosu açıklandı. Koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 232 bin 253 olurken, 380 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 02:27:00 -
Haftalık koronavirüs tablosu paylaşıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından 1-7 Ağustos tarihleri arasındaki Kovid-19 tablosu yayınlandı. Yayınlanan haftalık koronavirüs tablosuna göre, 232 bin 253 kişide koronavirüs vakası tespit edildi. 380 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 447 bin 132 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

25 Temmuz-1 Ağustos tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 25 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasındaki Kovid-19 tablosuna göre; 406 bin 322 kişide koronavirüs vakası tespit edilmiş, 337 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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Yorumlar

Gül

Aldırmıyorum! Ama artık diğer bütün hastalıklarda ölenlerin de haftalık listesini görmek istiyorum.mesela,zatürre,kalp vs.
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