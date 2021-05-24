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İSLAM Haca gidişler nasıl olacak? Hacca gitme şartları neler? 2021 haca kimler alınacak?
İSLAM

Haca gidişler nasıl olacak? Hacca gitme şartları neler? 2021 haca kimler alınacak?

Haca kimler gidecek? 2021 hacca gidişler belli oldu mu? Hacca gidişler ne zaman? sorusunu geçen yıl salgın deneniyle hacca gidemeyen milyonlarca hacı adayı tarafından merak ediliyor. Suudi Arabistan bu yıl gerçekleşecek olan 2021 hac için kontenjanlarının yanında hacca kimlerin alınacağını da açıkladı. 2021 yılı hacca gidiş tarihleri de belli oldu. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 11:34:00 - 2021-05-24 11:35:26
Haca gidişler nasıl olacak? Hacca gitme şartları neler? 2021 haca kimler alınacak?

Bu yıl hacca gidişler ne zaman? Suudi Arabistan, bu yıl Temmuz ayında gerçekleştirilecek hac ibadetiyle ilgili kararını açıkladı. Suudi Arabistan Haca ve Umre Banlığı ülke dışından 45 bin, Krallık içinden ise 15 bin kişilik kontenjan tahsis edileceğini söyledi. Hac şartları neler?

Haca gidişler nasıl olacak? 

Suudi Arabistan yönetimi tarafından 2021 yılı hac giriş şartları da açıklandı. Açıklanan kuralların başlıcaları şu şekilde:

- Hac yapanlar 18-60 yaşları arasında olmalıdır.

- Hac için seyahat edenlerin son altı ay içinde herhangi bir hastalık nedeniyle hastanede bulunmamış olması gerekiyor.

- Hacılar, her bir ülke Sağlık Örgütü / Hastane / Bakanlık tarafından sağlanan bir aşı kartı ile iki doz aşı yaptırmış olmalıdır.

- Alınan aşının Suudi Arabistan Krallığı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı listede olması gerekmektedir.

- Hacılar, Suudi Arabistan’a varır varmaz hacı olarak sınıflandırılırsa üç gün karantinada kalacaktır.

- Aşının ikinci dozu, Suudi Arabistan’a gelmeden en az 14 gün önce olunmalıdır.

Suudi Arabistan geçtiğimiz haftalarda hac ibadetinin korona önlemleri altında yapılacağını açıklamıştı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl haccın, hacıların sağlığı koruma altına alınarak, ibadetlerin kolaylıkla yapılmasının sağlanması gözetilerek, özel sağlık ve güvenlik koşullarına göre gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmişti.

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