Geçen yıl hac kurasında ismi çıkanlar ne yazık ki koronavirüs salgını sebebiyle kutsal topraklara gidemedi. Diyanet İşleri yaptığı açıklamada kayıt yaptıranların haklarının sabit kaldığını belirtmişti. Peki, 2021 yılında Türkiye’den hacca gidilecek mi?

Hac yapılacak mı? Bu yıl Türkiye'den hacca gidilecek mi?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl haccın, hacıların sağlığı koruma altına alınarak, ibadetlerin kolaylıkla yapılmasının sağlanması gözetilerek, özel sağlık ve güvenlik koşullarına göre gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi. Açıklamada, haccın koşullarıyla ve önlemlerle ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı bildirildi. Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

Hac hakkında detaylar belli olduğunda haberlerimizde yer alacak.