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İSLAM Hac yapılacak mı? Bu yıl Türkiye'den hacca gidilecek mi?
İSLAM

Hac yapılacak mı? Bu yıl Türkiye'den hacca gidilecek mi?

Hac olacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan ülke dışında hacı adayı kabul etmemişti. Pek çok kişi bu sene Türkiye’den hacca gidilip gidilmeyeceğini merak ediyor. Hac yapılacak mı 2021 | Türkiye’den hacca gidilecek mi son durum

Yeniakit Publisher
2021-05-09 20:12:00 -
Hac yapılacak mı? Bu yıl Türkiye'den hacca gidilecek mi?

Geçen yıl hac kurasında ismi çıkanlar ne yazık ki koronavirüs salgını sebebiyle kutsal topraklara gidemedi. Diyanet İşleri yaptığı açıklamada kayıt yaptıranların haklarının sabit kaldığını belirtmişti. Peki, 2021 yılında Türkiye’den hacca gidilecek mi?

Hac yapılacak mı? Bu yıl Türkiye'den hacca gidilecek mi?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl haccın, hacıların sağlığı koruma altına alınarak, ibadetlerin kolaylıkla yapılmasının sağlanması gözetilerek, özel sağlık ve güvenlik koşullarına göre gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi. Açıklamada, haccın koşullarıyla ve önlemlerle ilgili ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı bildirildi. Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

Hac hakkında detaylar belli olduğunda haberlerimizde yer alacak.

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