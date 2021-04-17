Hac kayıtları ne zaman başlayacak 2021 hac kayıtları başladı mı? Hac kuraları 2021 ne zaman çekilecek?

Diyanet, salgından önce düzenlenen kurada 2020'de hacca gitmeye hak kazanan vatandaşların 2021 yılında hacca gidebileceğini açıklamıştı. Salgının devam etmesiyle birlikte 2021 yılı hac ibadeti için yeni bir takım açıklamalar Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl Suudi Arabistan’ın mesafeli ve sınırlı hac için ülkelerle istişari görüşmelere başladığını duyurdu. Erbaş, Hac’ca 18-60 yaş arası çift doz aşı olanlar gidebileceğini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın Hac Bakanlığı yetkililerinin, Müslüman ülkeler ile 2021 yılında sınırlı ve mesafeli bir Hac organizasyonu için görüşmelere başladığını anlatan Başkan Ali Erbaş şunları söyledi: “İlk belirlenen yaş ve aşı şartları oldu. Buna göre 18 ile 60 yaş arası hacı adaylarımız kabul edilebilecek. Türkiye'nin geçen yıl hac için kura ile belirlediği 80 bin vatandaşımız vardı. Ancak salgın hastalık sebebiyle gidemediler. Bu yılda 60 yaş sınırı getirildi. Bu yılda birçok hacı adayımız yaş sınırına takılacak. Ancak bir de 80 bin yerine 5'te biri civarında bir kontenjan ile hac farizası yerine getirileceğinden dolayı, bu sene Türkiye'de katılım eşit şekilde azaltıldığı gibi düşük seviyede mümkün olabilecek.”

2021 Hac kayıtları ne zaman başlayacak ?

Diyanet, salgından önce düzenlenen kurada 2020'de hacca gitmeye hak kazanan vatandaşların 2021 yılında hacca gidebileceğini açıklamıştı. 2021 yılı hac kontenjanının 80 binden 5 bine düşmesi nedeniyle bu yıl da hac kayıtlarının yapılıp yapılmayacağı, 2021 yılı hac kurası yeniden olup olmayacağı merak edilmekte. Konuya ilişkin Diyanet’ten bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı ne zaman?

2021 Kurban Bayramı bu sene 20 -23 Temmuz 2021 tarihleri arasında idrak edilecek. Kutsal topraklara gidecek olan ilk hacı kafilesinin 15 Haziran 2021’de yola çıkması bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz günlerde hac ve umre ibadetine ilişkin açıklama yapılmıştı. Diyanet’ten yapılan açıklamada şunlar dile getirilmişti: “Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır. Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler."