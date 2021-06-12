Koronavirüs salgını tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Bu durum hac ibadetini de olumsuz etkiledi. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de Suudi Arabistan ülke dışından misafir kabul etmeyecek. Peki, hac kaydı yaptıranların hakları ne olacak?

Hac kaydı yaptıranların hakkı ne olacak? Hac kayıtları iptal mi olacak?

Suudi Arabistan, koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl hac ibadeti için ülke içinden 60 bin kişinin kabul edileceğini, yurtdışından ise kimsenin alınmayacağını duyurdu. Geçen sene olduğu gibi bu yıl da Türkiye’den kimse hacca gitmeyecek. 2020 yılında hac kurası çıkan ve kayıtlarını yaptıranlar haklarının saklı kalıp kalmayacağını merak ediyor. Konu hakkında henüz Diyanet İşleri’nden açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.