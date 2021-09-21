Gürkan Zengin'den CHP'li vekile dış politika dersi

"Mavi Vatan'ın tarifine baktığınızda bu aslında aynı zamanda egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram." ifadesini kullanan Ünal Çeviköz'ün, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." sözlerinin tartışıldığı Habertürk ekranlarında en sert tepki Gazeteci Gürkan Zengin'den geldi.

Gürkan Zengin, "Son 40-50 yıldır tarihte olmadığı kadar bölge kaynıyor. Haritalar yeniden çiziliyor. Arap baharından sonra yaşanan süreçler bambaşka süreçler. Ortadoğu'da görülmemiş işler, Milyonların sokaklara dökülmesi, diktatörlerin devrilmesi. Meseleyi getirip siz meshepçi politika izliyorsunuz, siz de dincisiniz. Bölgede de dinciler var dinciler işbirliği içinde deniyor. İşler böyle değil." dedi.

'CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bundan başka düşüncesi yok'

"Sadece Erdoğan düşmanlığı ile yapılan herşeyi yanlış görme politika değildir. CHP olarak ne yapılacağını ve bugün yapılanlara nasıl bakılacağını vatandaş bilmek istiyor" diye soran Zengin, Çeviköz'ün daha önce S-400'ler, Libya, Karabağ ve Suriye'ye yönelik sözlerini de hatırlatarak bu sözlerin ABD, Fransa, Ermenistan ve Yunanistan'ın tezlerini savunmaktan başka bir anlamı olmadığını belirtirken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bundan başka düşüncesi olmadığını söyledi.