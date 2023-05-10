Gürcistan, Rusya'nın vizeleri kaldırma kararına bakın nasıl tepki gösterdi? Vatandaşlardan sert tepki yağıyor

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, "Rusya'nın ülkesinin topraklarını işgal ettiği sürece Gürcistan ile vize uygulamasının kaldırılmasının kabul edilemeyeceğini" söyledi.

Zurabişvili, sosyal medya hesabından, Rusya'nın Gürcistan vatandaşları için vize uygulamasını 15 Mayıs'tan itibaren kaldırması ve Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçuşları ve turizm şirketlerinin Gürcistan'a yönelik tur paketi satışıyla ilgili yasakları sonlandırmasına tepki gösterdi.

Rusya'nın bu kararını "provokasyon" olarak nitelendiren Zurabişvili, "Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını sürdürdüğü ve topraklarımızı işgal ettiği sürece, Gürcistan ile doğrudan uçuşların yeniden başlaması ve vize uygulamasının kaldırılması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Rusya'nın vize uygulamasını kaldırma kararının Gürcistan'da siyasi partiler arasında bir gerginlik yaratabileceğini ileri sürdü.

Rusya'nın benzer kararları aslında kendi çıkarları doğrultusunda verdiğini savunan Zurabişvili, "Rusya ülkemizin topraklarını işgal eden ve tüm dünya için saldırgan bir ülke olduğu sürece, ne vize uygulamasının kaldırılmasına ne de uçuşların tekrar başlatılmasına ihtiyacımız yok. Bu davranış zamansız ve kabul edilemez." diye konuştu.

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Zurabişvili, Gürcistan hükümetini güvenlik konseyi toplantısını yapmaya ve ülkesinin güvenlik kaygıları nedeniyle Rus vatandaşlarına 3'er aylık vize uygulama kararı almaya davet etti.

Ülkesinin bugün Ukrayna ile dayanışma içinde bulunduğuna dikkati çeken Zurabişvili, "Bizim bugün, Rusya'dan bir şeyden vazgeçiyormuş gibi hediyelere ihtiyacımız yok." dedi.

- Putin bugün imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün imzaladığı kararnamelerle, Gürcistan vatandaşları için vize uygulamasını 15 Mayıs'tan itibaren kaldırmış, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçuşları ve turizm şirketlerinin Gürcistan'a yönelik tur paketi satışlarıyla ilgili yasakları da sonlandırmıştı.

Putin, Gürcistan'da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından 21 Haziran 2019'da Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçmasını ve bu ülkeye yönelik tur paketi satışlarını geçici olarak yasaklamıştı.

İki ülke arasında 2008'de yaşanan "Güney Osetya Savaşı"nın ardından Gürcistan, Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmiş ve Rusya vatandaşlarına vize uygulamıştı. Dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kararıyla 2012'de Gürcistan tek taraflı olarak Rusya'ya vize uygulamasını kaldırmıştı.

Rusya Federasyonu, Gürcistan vatandaşlarına 2000'de vize uygulamaya başlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmasını engelleyen yasağı dört yıl sonra kaldırdı. Gürcistan hükümeti karardan memnun olurken, Batı yanlısı Devlet Başkanı Salome Zurabişvili ise Putin'i "provokasyon yapmakla" suçladı.



Putin’in, Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan’a uçuş gerçekleşmesini engelleyen yasağın kaldırılmasına ilişkin bir kararname imzaladığı belirtildi. Böylelikle, turizm şirketlerinin Gürcistan’a seyahat düzenlemeleri önündeki engel de kalktı.



Sputnik'in haberine göre Rus havayolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmaları ‘Rusya vatandaşların güvenliğinin sağlanması adına’ 2019’dan beri yasaktı.



Ayrıca Putin, Gürcistan vatandaşları için vize serbestisi getiren bir kararname de imzaladı. Söz konusu vize serbestisinin, Rusya’ya çalışmak ya da eğitim almak için gidecekleri kapsamayacağı kaydedildi.



Öte yandan Moscow Times'ın haberine göre Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, Putin'in kararlarını "provokasyon" diye niteledi ve "Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını ve topraklarımızı işgalini sürdürürken, Gürcistan ile doğrudan uçuşların yeniden başlatılması ve vize kısıtlamalarının kaldırılması kabul edilemez" dedi.



Zurabişvili'ye göre Rusya'nın Gürcistan'a vize rejimini kaldırması ülkede siyasi gerginlik yaratacak. Devlet başkanı, durumu görüşmek üzere yetkilileri Güvenlik Konseyi'ni toplamaya çağırdı.



Zurabişvili, Moskova ile ilişkilerin genişletilmesine karşı çıkarken, seferberlik nedeniyle Gürcistan'a kaçan Ruslar için vizesiz rejimin kaldırılması çağrısında bulunmuştu. Gürcistan hkümeti ise ülkelin çıkarlarıyla bağdaşmadığı gerekçesiyle Rusya karşıtı yaptırımlara katılmıyor.



Hükümet, devlet başkanı ile siyasi ayrılığını bugün bir kez daha ortaya koydu. Gürcistan Ekonomi Bakanlığı, Rusya'nın doğrudan uçuşları yeniden başlatma kararından sonra, kendilerinin de Rus havayollarının uçuşlarına izin vereceğini, ancak yalnızca Batı yaptırımları altında olmayan havayollarının uçabileceğini duyurdu.



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