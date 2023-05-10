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Ekonomi Rus petrol sektöründeki yaptırım: G7'den 60 dolar taban fiyat için mücadele kararı! Rusların rezerv planı
Ekonomi

Rus petrol sektöründeki yaptırım: G7'den 60 dolar taban fiyat için mücadele kararı! Rusların rezerv planı

Yeniakit Publisher
2023-05-10 18:02:00 - 2023-05-10 18:10:45
Rus petrol sektöründeki yaptırım: G7'den 60 dolar taban fiyat için mücadele kararı! Rusların rezerv planı

Rusya önlem almak amacıyla bu kez “G7 ülkeleri, Rus petrol sektörüne yönelik yaptırımların ve tavan fiyatı uygulamasının aşılmasını engellemek için yeni önlemler hazırlıyor.” Financial Times bu habere yer verdi. Rusya artık tercih edecek. Kararları toplantısında ele alacak. Öte yandan petrol, ABD'nin stratejik rezervleri yenilemeyi planladığını açıklamasının ardından yükseldi. Mart ayında yaptığı açıklama ile ham petrol üretimini günlük 500 bin varil kısma sözü veren Rusya nisan ayında bu hedefe ulaştı.

“G7 ülkeleri, Rus petrol sektörüne yönelik yaptırımların ve tavan fiyatı uygulamasının aşılmasını engellemek için yeni önlemler hazırlıyor.” Financial Times bu habere yer verdi.

Gazetenin görüştüğü ismi açıklanmayan kaynak, Rusya’ya yönelik petrol yaptırımlarının ve Rus petrolünün varilinin 60 dolardan fazlaya satılmasını yasaklayan tavan fiyatı uygulamasının, Japonya’da bu hafta düzenlenecek G7 maliye bakanları toplantısında ele alınacağı belirtildi.

G7 ülkelerinin Rus gazının bu fiyatın üzerinde satılmasına imkan veren “sahtekarlık yöntemlerine” karşı mücadele etme niyetinde oldukları ifade edildi.

Bloomberg’in verilerine göre, varış limanının iletilmemesi gibi yöntemlerle Rus limanlarından günde 1 milyon varilden fazla petrol yaptırımları delerek sevk edilebiliyor.

Diğer yandan Rusya'nın, AB’nin yaptırımlarına rağmen petrol sevkiyatını artırdığı görülüyor.

21-28 Nisan haftasında Rus limanlarından günde 4,1 milyon varil petrol sevk edildiği kaydedildi.

Mart ayında yaptığı açıklama ile ham petrol üretimini günlük 500 bin varil kısma sözü veren Rusya nisan ayında bu hedefe ulaştı. Rusya Enerji Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre günlük ortalama üretim 1 milyon 319 bin tona geriledi. Günlük ortalama üretim şubat ayına göre 443 bin varil düşüşle 9,67 milyon varil/güne indi. 

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