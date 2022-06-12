Günün kapağı! Candaş Portakal’a öyle bir kapak geldi ki!

YENİ AKİT/ANKARA

Candaş Fatih Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir türlü cumhurbaşkanı adayı çıkaramayan ve her an dağılma sinyali veren Millet İttifakı ve Altılı Masa’ya “Muhalefet aday ismini bilmeceye çevirerek doğru bir sey yapıyor. Erdoğan ve ekibinin sinirlerini bozuyor. Seçim tarihi belli olana kadar iyi strateji” ifadeleriyle cila yapmaya çalıştı.

“Kahkahadan sinirimiz bozuluyor”

Fatih Portakal’a cevap veren AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci ise, “Sanırım kahkahadan sinirimiz bozuluyor doğru. Strateji diye çakmaya çalıştıkları şey aslında iç çekişme, kavga, ayak kaydırma. Bunlarda ne ararsan var. Haziran 2023'ü göremeyecekler” diye yazdı. Cilacı candaş Fatih Portakal bu cevapla dumura uğrarken Mücahit Birinci’nin kapağı çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.