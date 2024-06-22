Güneydoğu'da 50 dereceyi aşan sıcaklar için ağaçlandırma çalışması talebi

Termometrelerin 50 dereceyi aştığı Şanlıurfa’da, vatandaşlar ağaçlandırma çalışması yapılmasını ve gölgelik alanlar oluşturulmasını istedi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa'da etkili olan sıcaklıklar günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor.

Türkiye genelinde haziran ayı ile birlikte kavurucu sıcaklar etkili olurken, Şanlıurfa’da termometreler 50 dereceyi aştı.

Sıcaklardan dolayı dışarı çıkan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar sıcaklardan korunmak amacıyla park ve bahçelerdeki gölgelik alanlara sığınırken, bazı vatandaşlar serinlemek amacıyla şerbet içti.

Bunaltıcı sıcaklığa karşı kentte ağaçlandırma çalışması ve gölgelik alanlar oluşturulması gerektiğini söyleyen vatandaşlar İLKHA'ya konuştu.

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"60 dereceyi bulduğu günler oldu"

Osman Akdemir

Ağaçlandırma yapılması gerektiğini ifade eden Osman Akdemir, "Sıcaklıklar Urfa'da yaz ayında her zamanki gibi bunaltıcı hatta çok bunaltıcı. Sıcak değil çok sıcak. 60 dereceyi bulduğu günler oldu. Sıcağa karşı belki sulama alanları yapılabilir. Organize Sanayinin oradan Akçakale, Harran Ovasının bittiği yere kadar yaklaşık 40 kilometrelik bir dere var ama bu dere susuz. Dönüm arazileri kullanılabilir. Urfa'da piknik alanları çok az. Bozova var ama herkes oraya gidiyor. Başka şehirlerde çok fazla imkân var. Daha fazla ağaçlandırma yapılırsa insanlar bunaltıcı sıcaklıkta ihtiyaçlarını giderebilir." dedi.

"Bünyemiz sıcağa alıştığı için pek sıkıntı olmuyor"

İsa Çakmak

Sıcaklıktan dolayı evden çıkamaz hale geldiğini söyleyen İsa Çakmak, "Urfa'da ağaçlandırma çok az. Karaköprü bölgesinde ağaç var ama Eyyübiye bölgesinde hiç yok. Bünyemiz sıcağa alıştığı için pek sıkıntı olmuyor. İster istemez tabi evden çıkmıyoruz. Ağaç ekilmesi, doğanın güzelleştirilmesi lazım." diye konuştu.

"Vatandaşı düşünerek gölgelik alanlar yapsınlar"

Salih Şimşek

Salih Şimşek ise gölgelik alanların yetersiz olduğunu belirterek "Sıcaklıklar artınca sorumlu olanlar vatandaşı düşünerek gölgelik alanlar yapsınlar. Parklara bir düzen versinler. Gölge bir yer olsa en azından insan dinlenir, biraz rahat eder. Şehirde park düzeni, gölgelik olmazsa parkları boşa yapıyorlar o zaman." ifadelerini kullandı. (İLKHA)