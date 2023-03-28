Güney Koreli teknoloji devi çıkarmıştı! Kötü sorun: O marka telefon sahipleri şikayetçi oldu! Çöktü

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S23 modellerini görücüye çıkardı.

Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra şeklinde üç farklı modelden oluşan seri, şirketin kendi ülkesinde oldukça başarılı ön sipariş rakamlarına imza attı.

Kullanıcılar kameradan şikayetçi

Daha önce Wi-Fi sorunu yaşadıklarını dile getiren Galaxy S23 kullanıcıları, şimdi de kameranın çökmesinden binlerce kişi şikayet ediyor.

Kamera uygulamasının çökmesine neden olan hata 30x yakınlaştırma yapmaya çalışınca ortaya çıkıyor.

30x yakınlaştırma yapmaya çalışıldığında kamera uygulaması çalışmayı durduruyor ve kullanıcıyı ana ekrana atıyor.

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Güney Koreli şirketin durumdan haberdar olduğu ve şu anda bir güncelleme üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Samsung'un yazılım departmanına göre hata, kameralar arasında hızlı geçiş yaparken oluşan senkronizasyon sorunuyla ilgili.

Samsung'un üzerinde çalıştığı düzeltme yamasının nisan ayında telefonlara ulaşması bekleniyor.

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