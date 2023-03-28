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Teknoloji Güney Koreli teknoloji devi çıkarmıştı! Kötü sorun: O marka telefon sahipleri şikayetçi oldu! Çöktü
Teknoloji

Güney Koreli teknoloji devi çıkarmıştı! Kötü sorun: O marka telefon sahipleri şikayetçi oldu! Çöktü

Yeniakit Publisher
2023-03-28 09:24:00 - 2023-03-28 09:35:07
Güney Koreli teknoloji devi çıkarmıştı! Kötü sorun: O marka telefon sahipleri şikayetçi oldu! Çöktü

Dünya devi Samsung Galaxy S23 kullanıcıları kamerayla ilgili yeni bir sorun bildirmeye başladı. Alımlarının ardından binlerce şikayet aldı! Yeni sorun, kameranın 30x yakınlaştırmada çökmesine neden oluyor. Almak isteyenler aman dikkat! Çöküyor, şikayet yağıyor...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S23 modellerini görücüye çıkardı.

Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra şeklinde üç farklı modelden oluşan seri, şirketin kendi ülkesinde oldukça başarılı ön sipariş rakamlarına imza attı.

Kullanıcılar kameradan şikayetçi

Daha önce Wi-Fi sorunu yaşadıklarını dile getiren Galaxy S23 kullanıcıları, şimdi de kameranın çökmesinden binlerce kişi şikayet ediyor.

Kamera uygulamasının çökmesine neden olan hata 30x yakınlaştırma yapmaya çalışınca ortaya çıkıyor.

30x yakınlaştırma yapmaya çalışıldığında kamera uygulaması çalışmayı durduruyor ve kullanıcıyı ana ekrana atıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güney Koreli şirketin durumdan haberdar olduğu ve şu anda bir güncelleme üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Samsung'un yazılım departmanına göre hata, kameralar arasında hızlı geçiş yaparken oluşan senkronizasyon sorunuyla ilgili.

Samsung'un üzerinde çalıştığı düzeltme yamasının nisan ayında telefonlara ulaşması bekleniyor.

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