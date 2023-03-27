2023-03-27 21:18:05 Araştırmacılardan çok konuşulacak tahmin: Bekleyen zor süreç korkutucu! Son duruma ilişkin flaş açıklama
Araştırmacılardan yeni tahmin geldi. Korkulan 'nüfus patlaması' yaşanmayabilir açıklaması yapıldı. Yalnız diğer uzmanlar ise iki senaryonun olabileceğini aktardı. Çalışan nüfusun azalması vergi ve sağlık sistemini bozacak; Göç, hayati önemde olacak. Aşırı yoksulluk zincirini kıracağı beklentisini esas alıyor. Korkutan yeni açıklamalar geldi. Çevre açısından olumlu, ancak çözüm değil...