  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Araştırmacılardan çok konuşulacak tahmin: Bekleyen zor süreç korkutucu! Son duruma ilişkin flaş açıklama

2023-03-27 21:18:05
Araştırmacılardan çok konuşulacak tahmin: Bekleyen zor süreç korkutucu! Son duruma ilişkin flaş açıklama

Araştırmacılardan yeni tahmin geldi. Korkulan 'nüfus patlaması' yaşanmayabilir açıklaması yapıldı. Yalnız diğer uzmanlar ise iki senaryonun olabileceğini aktardı. Çalışan nüfusun azalması vergi ve sağlık sistemini bozacak; Göç, hayati önemde olacak. Aşırı yoksulluk zincirini kıracağı beklentisini esas alıyor. Korkutan yeni açıklamalar geldi. Çevre açısından olumlu, ancak çözüm değil...

#1
Foto - Araştırmacılardan çok konuşulacak tahmin: Bekleyen zor süreç korkutucu! Son duruma ilişkin flaş açıklama

Dünya nüfusu üzerine yapılan yeni bir çalışma uzun süredir korkulan "nüfus patlamasının" beklenenin aksine daha düşük ve tahmin edilenden daha erken zirve yapacağını ortaya koydu. Küresel sorunları tartışmak amacıyla 1968 yılında kurulan Roma Kulübü tarafından yaptırılan ve Earth4All (Herkes İçin Dünya) adlı uluslararası girişim bünyesinde bir araya gelen araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada "nüfus patlamasının" 2050'lerde yaşanacağı tahmininde bulundu.

#2
Foto - Araştırmacılardan çok konuşulacak tahmin: Bekleyen zor süreç korkutucu! Son duruma ilişkin flaş açıklama

Birleşmiş Milletler'in son raporu dünya nüfusunun 2050'lerde 9,7 milyara yükseleceğini ve artmaya devam edeceğini öngörüyordu. Ancak son çalışmada mevcut eğilimlerin aynen sürdüğü bir senaryoya göre, dünya nüfusu yüzyılın ortalarından önce 8.6 milyar gibi bir rakamla zirveye ulaşacak ardından da hızla azalarak 2100'de yedi milyara düşecek. Bu tahminler Birleşmiş Milletler'in beklentileri ve son dönemde yapılan birçok çalışmaya göre iki hatta üç milyar daha az bir artış anlamına geliyor. Araştırmacılar hükümetlerin ortalama gelir ve eğitim seviyesini yükseltmek için ilerici adımlar atması halinde zirve noktasına daha erken de ulaşılabileceğinin altını çiziyor.

#3
Foto - Araştırmacılardan çok konuşulacak tahmin: Bekleyen zor süreç korkutucu! Son duruma ilişkin flaş açıklama

İki senaryo masada! Earth4All girişimi kapsamında Potsdam İklim Etki Araştırmaları Enstitüsü, Stockholm Dayanıklılık Merkezi ve BI Norveç İşletme Okulu'nun da bulunduğu önde gelen çevre bilimi ve ekonomi kurumlarından oluşan araştırmacıların yürüttüğü çalışma, özellikle kadınlar için eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve gelirin artırılması gibi doğum oranı üzerinde etkisi kanıtlanmış sosyal ve ekonomik faktörleri içeren yeni bir metodolojiye dayanıyor.

#4
Foto - Araştırmacılardan çok konuşulacak tahmin: Bekleyen zor süreç korkutucu! Son duruma ilişkin flaş açıklama

Çalışma bu tür politikaların ne ölçüde izlendiğine bağlı olarak iki senaryo çiziyor. "Çok Az Çok Geç" adlı ilk senaryo son 50 yıldır süregelen ekonomik kalkınmanın aynı şekilde devam edeceğinin ve dünyanın en yoksul ülkelerinin aşırı yoksulluk zincirini kıracağı beklentisini esas alıyor. Buna göre dünya nüfusu 2100 yılında 7 milyara düşmeden önce 2050 yılında 8,6 milyara ulaşacak. "Dev Sıçrama" adlı ikinci senaryo ise yoksulluğun azaltılmasına, başta eğitim ve sağlık olmak üzere gıda ve enerji güvenliği, eşitsizlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularındaki büyük yatırım ve olağanüstü politika dönüşümlerinin gerçekleştiğini öngörüyor. Araştırmacılar bu iyimser yaklaşımda nüfusun 2040 yılı civarında 8,5 milyar kişiye ulaşacağını ve yüzyılın sonunda yaklaşık 6 milyar kişiye gerileyeceği tahminini yürütüyor.

#5
Foto - Araştırmacılardan çok konuşulacak tahmin: Bekleyen zor süreç korkutucu! Son duruma ilişkin flaş açıklama

Çevre açısından olumlu, ancak çözüm değil! Yeni tahminler çevre sorunları açısından olumlu bir haber. Çünkü nüfus artışının önüne geçilmesi halinde doğa ve iklim üzerindeki baskının, ilgili sosyal ve siyasi gerilimlerle birlikte hafiflemeye başlaması bekleniyor. Ancak araştırmanın yazarlarından Norveç'in başkenti Oslo'daki Kristiania Üniversitesi'nden Beniamino Callegari, "Rakamlar bazı eski tahminler kadar korkutucu olmasa bile, bu bir sorunumuz olmadığı anlamına gelmez" diyor. euronews aktarılan haberde: "İnsanlığın temel sorunu nüfus değil, lüks karbon ve biyosfer tüketimi. Nüfusun en hızlı arttığı yerlerin kişi başına düşen çevresel ayak izleri, on yıllar önce nüfusun zirveye ulaştığı yerlere kıyasla son derece küçük" diyen Norveçli araştırmacı Jorgen Randers de "herkes için iyi bir yaşamın ancak varlıklı elit kesimin aşırı kaynak kullanımı azaltılması halinde mümkün olabileceğini" vurguluyor.

#6
Foto - Araştırmacılardan çok konuşulacak tahmin: Bekleyen zor süreç korkutucu! Son duruma ilişkin flaş açıklama

Öte yandan araştırmacılar düşen doğum oranlarının tek başına gezegenin çevre sorunlarını çözmeyeceği konusunda uyarıyor. Ayrıca Japonya ve Güney Kore örneklerinde görüldüğü üzere azalan nüfusun, işgücü kaybı ve yaşlanan toplumun getirdiği yeni sorunlar da yaratabileceğine dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na (UNFPA) göre dünya nüfusu 15 Kasım itibarıyla 8 milyar kişiye ulaşmıştı.

Bomba patladı! İşte son anketin sonuçları
Gündem

Bomba patladı! İşte son anketin sonuçları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin son oy oranını açık..
‘Kış saati’ uygulaması iptal! 48 saat içinde yaz saatine geçiliyor
Dünya

‘Kış saati’ uygulaması iptal! 48 saat içinde yaz saatine geçiliyor

Tartışmalara sebep olan kış saati uygulaması o ülkede rafa kalktı. 48 saat içinde yaz saatine geçiliyor.

Flaş iddia! Türkiye ile Suriye o tarihte...
Dünya

Flaş iddia! Türkiye ile Suriye o tarihte...

Son dönemde normalleşme çabalarının devam ettiği Ankara-Şam hattındaki gelişmelerle ilgili Rusya'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Rusya..
Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu
Aktüel

Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının nisan ayından itibaren dosya bazında geçerli ol..
Zillet’in finansa darbe planı ifşa edildi
Gündem

Zillet’in finansa darbe planı ifşa edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Zillet İttifakı’nın Türk finans sistemine yönelik darbe planını ifşa etti. “7’li masa, ya..
Putin'in gizlice Türkiye'de bu adımı atacağıkonuşuluyordu! Kremlin 'Öyle bir şey yok' diyerek duyurdu
Dünya

Putin'in gizlice Türkiye'de bu adımı atacağıkonuşuluyordu! Kremlin 'Öyle bir şey yok' diyerek duyurdu

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “gizli” bir şekilde Türkiye'yi ziyaret edeceğine dair iddiaları yalanl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23