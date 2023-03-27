Araştırmacılardan çok konuşulacak tahmin: Bekleyen zor süreç korkutucu! Son duruma ilişkin flaş açıklama

Birleşmiş Milletler'in son raporu dünya nüfusunun 2050'lerde 9,7 milyara yükseleceğini ve artmaya devam edeceğini öngörüyordu. Ancak son çalışmada mevcut eğilimlerin aynen sürdüğü bir senaryoya göre, dünya nüfusu yüzyılın ortalarından önce 8.6 milyar gibi bir rakamla zirveye ulaşacak ardından da hızla azalarak 2100'de yedi milyara düşecek. Bu tahminler Birleşmiş Milletler'in beklentileri ve son dönemde yapılan birçok çalışmaya göre iki hatta üç milyar daha az bir artış anlamına geliyor. Araştırmacılar hükümetlerin ortalama gelir ve eğitim seviyesini yükseltmek için ilerici adımlar atması halinde zirve noktasına daha erken de ulaşılabileceğinin altını çiziyor.