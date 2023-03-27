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Dünya Dev şirket iflas etti! Üç bin şubeyi kapattılar: Birçok ilde şubesi olan ünlü şirket iflas dalgası yaratacak
Dünya

Dev şirket iflas etti! Üç bin şubeyi kapattılar: Birçok ilde şubesi olan ünlü şirket iflas dalgası yaratacak

Yeniakit Publisher
2023-03-27 23:05:00 - 2023-03-27 23:06:03
Dev şirket iflas etti! Üç bin şubeyi kapattılar: Birçok ilde şubesi olan ünlü şirket iflas dalgası yaratacak

Küresel ekonomik kriz etkisini göstermeye devam ediyor. Mağazaları için iflas yolu göründü. Almanya’da 129 yıllık ayakkabı üreticisi ve parakendecisi iflasını bildirdi. Üç bin şubesi bulunan Pölking, yoluna online devam etme kararı aldı. 1894 yılında kurulmuştu.

Almanya’daki dev şirketler krize dayanamıyor. Ülkede enerji krizinin getirdiği maliyet artışı ve yüksek enflasyon, bir şirkete daha Üç bin şube kapatma kararı aldırdı.

Görtz'den sonra en büyük ayakkabı perakendecisi ve üreticisi Pölking iflasını bildirdi. 1894 yılında kurulan ve Almanya ile Avrupa genelinde üç bin şubesi bulunan Pölking, iflas masasına başvurdu ve iflasa pandemi dönemindeki satış düşüşü ile enerji krizinin getirdiği zorlukları gerekçe gösterdi.

Şirketin Genel Müdürü Angelika Pölking, çalışan maaşlarının en az üç ay güvence altında olduğunu ve internetten satışa devam etmeyi istediklerini dile getirdi.

Sabah'ta ye alan bilgilere göre, Almanya'da koronavirüs pandemisi, ardından Rusya- Ukrayna savaşı ve savaşın getirdiği enerji krizi, alım gücünü düşürdü. Bu durum çok sayıda köklü şirketin iflasına neden oldu.
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