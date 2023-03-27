1,5 ay sonra ilk! Motorinden sonra benzine de zam geliyor...

Brent petrol fiyatları bankacılık krizleri sonrası son bir buçuk yılın en düşük seviyelerini gördü. Geçtiğimiz hafta motorine gelen indirim ve zamlar fiyatların sürekli değişmesine neden oldu. Dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketler ve petrol piyasasındaki oynaklıklarla akaryakıt fiyatları yeniden değişecek. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre bu gece yarısından itibaren benzine zam geliyor.

Akaryakıt fiyatları uluslararası enerji piyasalarda yaşanan hareketlilikler sonrası geçtiğimiz haftadan bu yana sık sık değişiklik gösterdi. Motorine toplam 2 lira indirimin gelmesiyle 20 liranın altına düşerek benzinden daha ucuz hale gelmişti. Ancak 21 Mart tarihinde yapılan 80 kuruşluk zam litre fiyatını yeniden 20 liranın üzerine çıkardı. Bu süreçte benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmazken, zam furyası bu kez benzini de etkiledi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre benzine pazartesi gece yarısından itibaren zam gelecek. Tgrthaber'e göre;

Brent petrol 20 Mart haftasının son işlem gününde 76 dolara kadar yükseldi. Bankacılık krizleri sonrası piyasalarda yaşanan panik petrolün varil fiyatının rekor seviyelerde düşmesine neden oldu. 27 Mart haftasına 75 dolar bandında başlayan petrol fiyatlarının önümüzdeki günlerde dalgalı seyrine devam edebileceği ifade ediliyor. Dolardaki yükseliş ve finans dünyasını sarsan gelişmelerle gerileyen petrol Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon üssüne İHA saldırısının ardından yükselen gerilimin bölgede arz kesintisine neden olabileceğine yönelik endişelerle yükselişe geçti.

HALA EN DÜŞÜK SEVİYELERDE

Petrol verdiği kayıpları toplamaya çalışsa da ekonomik yavaşlama ve arz endişelerinin gölgesinde 15 ayın en düşük seviyesine yakın seyrediyor. Yılın başından bu yana yüzde 13 değer kaybeden petrolde kayıplarının bu noktaya gelmesinde ABD ve Avrupa’da yaşanan finans krizleri de etkili oldu. Bankacılık sektöründe yaşana panik bu ay ham petrol vadeli işlemlerinde büyük satışlara yol açtı.

Petrol fiyatlarının neredeyse 70 dolarak kadar inmesi sonrası analistler fiyatların hangi seviyeye kadar düşeceği konusunda tartışmalara neden oldu. Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, Çin'deki ekonomik toparlanma küresel petrol talebini rekor bir yüksekliğe taşıyacak. Fed faizlerine yönelik kararlar ise fiyatlamaları etkileyecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

BENZİNE KAÇ LİRA ZAM GELDİ?

Enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalara rağmen benzin fiyatları yurt içinde son bir buçuk aydır herhangi bir değişikliğe uğramadı. Motorin fiyatlarında ise sürekli olarak değişiklikler yaşandı. Son alınan bilgilere göre bu geceden itibaren benzine 81 kuruş zam gelecek. Böylelikle İstanbul’da benzinin fiyatı 21,37 liraya çıkacak. Ankara ve İzmir’de ise 21.74’e yükselecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,50 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 20,43 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,54 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 20,49 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,94 TL

Motorin fiyatı: 20,89 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,92 TL

Motorin fiyatı: 20,97 TL