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Gündem Trafikte vandallık dehşeti: Magandalar yine can yaktı! Sopalar havada uçuştu
Gündem

Trafikte vandallık dehşeti: Magandalar yine can yaktı! Sopalar havada uçuştu

Yeniakit Publisher
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Trafikte yol verme kavgasında yine kan aktı, şehir magandaları ellerinde sopalarla dehşet saçtı. Masum vatandaşın canına ve malına kastedip kaçan bu barbarların oluşturdukları vandallık "Trafikte güvenlik kalmadı, bu zorbalara kim dur diyecek?" dedirtti.

İstanbul’un en işlek noktalarından Mecidiyeköy istikametinde yaşananlar, şehirdeki kamu düzeninin ve şehir ahlakının ne derece tehdit altında olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yol verme bahanesiyle çıkan tartışmada araçlarından inen gözü dönmüş saldırganlar, ellerindeki sopalarla bir vatandaşın aracını dakikalarca kurşun gibi vurarak harap etti.

Haber 7'de yer alan habere göre, İstanbul'un Mecidiyeköy istikametinde seyir halindeki sürücüler arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü.

SOPALARLA ARACIN ÖNÜNÜ KESTİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen saldırganlar, ellerindeki sopalarla diğer sürücünün yolunu kesti. Trafiğin ortasında yaşanan olayda magandalar, önce aracın camlarını ve gövdesini hedef alırken, ardından sürücüye saldırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen saldırıda, aracın önünü kesen şahısların acımasızca vurduğu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

"GÜN GEÇMİYOR Kİ YENİ BİR KAVGA YAŞANMASIN"

İstanbul trafiğinde her geçen gün artan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklenirken, saldırganların rahat tavırları dikkat çekti. Olayın ardından saldırıya uğrayan sürücü büyük korku yaşarken, magandalar araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığı ve saldırganların kimlik tespiti için çalışma yürüttüğü öğrenildi.

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Yorumlar

Emekli

Aaa hafiz içişleri bakanı var degili alit
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