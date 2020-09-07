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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 638 bini aştı
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 638 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 01:33:04 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 638 bini aştı

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 638 bin 517'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 110 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısının 14 bin 889'a çıktığı ülkede son 24 saatte 1633 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 638 bin 517'ye ulaştı. Bugüne kadar 3 milyon 800 bin 190 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 563 bin 891'ü ise iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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