10 Haziran Çarşamba gününde Güneş tutulması olacağı için küfus namazı da gündem konusu oldu. Vatandaşlar, Küsuf namazı nedir, Küsuf namazı nasıl kılınır? Küsuf namazı neden kılınır ve kaç rekattır sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen konu detaylarıyla birlikte haberimizde…

Güneş tutulmasında kılınan küsuf namazı nedir ve neden kılınır?

Küsuf namazı Güneş, Ay tutulmalarında kılınan namazdır. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), "Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin" buyurmuştur.

Küsuf namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

1. Rekat



"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Küsûf Namazı namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir."Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.Sübhaneke'yi okunur.Euzü-besmele çekilir.Fatiha Suresini okunur.Kur'an'dan bir sure okunur.Rüku'ya gidilir. Secde'ye gidilir. Doğrularak, tekrar Secde'ye gidilir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur. Besmele çekilir.Fatiha Suresini okunur. Kur'an'dan bir sure okunur. Rüku'ya gidilir.Secde'ye gidilir. Doğrularak, tekrar Secde'ye gidilir.Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.