GÜNCELLEME - Zonguldak'ta maden ocağındaki iş kazasında hayatını kaybeden maden işçisi defnedildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, maden ocağındaki iş kazasında yaşamını yitiren maden işçisinin cenazesi toprağa verildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan Fatih Kafkas (29), tavandan kopan kaya parçalarının başına düşmesi sonucu yaralandı.

Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Kafkas, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



Madencinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Bu arada madencinin geçen yıl TTK'ye kurayla alınan 1500 kişi arasında olduğu öğrenildi.

Kafkas'ın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlar köyü Gemeçler Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Hellallik alınmasının ardından Kafkas'ın cenazesi, Gemeçler Camisi'nde İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş'in kıldırdığı namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, madencinin yakınları, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'in yanı sıra sendika ve müessese yöneticileri, sendika şube başkanları ve yöneticileri ile madenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kafkas'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.