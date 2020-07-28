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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da parkta oturan aileye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI VE DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-28 10:47:18 -
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da parkta oturan aileye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, parkta oturan aileye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Merkez Karaköprü ilçesi Akbayır Mahallesi'ndeki 11 Nisan Kurtuluş Parkı'nda oturan Vedat Dolaş (41) ve ailesine kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Kafasından vurulan Dolaş hayatını kaybetti, yaralanan 5 yaşındaki yeğeni Z.Ç. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi devam eden Z.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından zanlılar kaçtı, polis ekipleri parkta inceleme yaptı.

Ekipler, şüpheli H.K. ve İ.H.K'yi yürüttükleri çalışmalar sonucu gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Bu arada, saldırının, Viranşehir ilçesinde 25 Mayıs 2018'de 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahla kavgayla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

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