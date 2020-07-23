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Aktüel

GÜNCELLEME - Kastamonu'da ağaç işleri yapılan fabrikadaki yangın hasara yol açtı

FABRİKA YÖNETİMİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-23 18:22:05 -
GÜNCELLEME - Kastamonu'da ağaç işleri yapılan fabrikadaki yangın hasara yol açtı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da ağaç işleri yapılan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Kastamonu-İhsangazi kara yolunda bulunan, ağaç işleri yapılan bir fabrikanın yağ kazanlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerle müdahale edilen yangın söndürüldü.

Fabrikada hasara neden olan yangından sonra yapılan soğutma çalışmaları da tamamlandı.

Fabrika yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, yangına kısa sürede etkili şekilde müdahale edildiği belirtildi.

Yangın sonrasında gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığı aktarılan açıklamada, "Can kaybı veya yaralanan personelimiz bulunmamaktadır. Fabrikada hayat olağan akışına dönmüştür. Fabrikamız rutin çalışmalarını kaldığı yerden sürdürmektedir. Yangın söndürme çalışmalarında görev alan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız." ifadesine yer verildi.

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