Güncel akaryakıt fiyatları: LPG fiyatları, mazot fiyatı ne kadar?1 Kasım 2022 İstanbul, Ankara, benzin fiyatı İzmir

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum araç sahipleri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Akaryakıt fiyatları ile güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları, brent petrol fiyatlarına bağlı olarak değişim gösteriyor Brent petrol piyasası ve döviz kurundaki dalgalı seyir, akaryakıt fiyatları üzerinde zam ve indirim şeklinde etkisini gösteriyor. Hal böyleyken akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam veya indirim gelip gelmediğini öğrenmek isteyenler, bugün motorine ve benzine zam mı geldi, indirim var mı gibi sorulara yanıt arıyor. Son dakika bilgisine göre, benzine zam geldi. Peki, motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 1 Kasım 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı…

MOTORİN VE BENZİNE ZAM MI GELDİ, İNDİRİM VAR MI?

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, Brent petrolde ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları, sürekli değişiyor.

Haftalarca 80 dolar civarında kalan Brent petrol fiyatı, OPEC+ ülkelerinin üretimi kısma kararı sonrası 90 doların üzerine çıktı.

Son gelen bilgilere göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına zam geldi.

Benzine gelen bu zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,66'dan 21,37 TL'ye, Ankara'da 21,52 TL'ye ve İzmir'de 21,53 TL'ye yükseldi.

Motorin fiyatlarında ise şu an bir değişiklik beklenmiyor.

AKARYAKIT ZAMMI SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

Mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte 1 Kasım 2022 Salı İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncel listesi...

ANKARA

Motorin fiyatı: 26,51 TL

Benzin fiyatı: 21,52 TL

LPG fiyatı: 10,25 TL

İSTANBUL

Motorin fiyatı: 26,38 TL

Benzin fiyatı: 21,37 TL

LPG fiyatı: 10,24 TL

İZMİR

Motorin fiyatı: 26,54 TL

Benzin fiyatı: 21,53 TL

LPG fiyatı: 9,98 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

NE OLMUŞTU? MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM GELMİŞTİ

4 Ekim'i 5 Ekim'e bağlayan gece benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorin fiyatlarına 1,10 TL,

6 Ekim Perşembe gününden itibaren benzin fiyatlarına 74 kuruş, motorin fiyatlarına ise 1 lira 39 kuruş zam,

7 Ekim itibarıyle motorine 1 lira 53 kuruşluk bir zam daha gelmişti.

15 Ekim 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 99 kuruş zam, 21 Ekim Cuma günü itibarıyla ise motorine 1 lira 7 kuruş indirim gelmişti.

BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ!

31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece benzin fiyatlarına 71 kuruş zam geldi. Akaryakıt zammı 1 Kasım Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.

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