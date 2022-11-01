Akaryakıt fiyatları güncel: Benzin ve motorin fiyatlarına zam! Brent petrol fiyatları ne oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları. 1 Kasım Salı akaryakıt fiyatları

Son dakika haberi: Akaryakıt fiyatlarında beklenen zam, dün gece yarısı pompaya yansıdı. Benzin fiyatlarına gece yarısı itibariyle 71 kuruşluk yeni zam geldi. Son gelen zamla birlikte motorin ve benzin arasında açılan makas da az da olsa daralmış oldu. Zam haberi sonrası araç sürücüleri "Bugün benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorine ve benzine yeni bir indirim veya zam var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan artış pompa satış fiyatlarına yansıdı. İşte 1 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları.

SON DAKİKA: BENZİNE ZAM GELDİ

Petrol fiyatları Ekim aynın sonlarında yüzde 2'ye yakın düşerken, yaşanan hareketliliğin akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyordu. Ancak petroldeki düşüş ve dolar/TL’deki sakinliğe rağmen Cuma günü İtalya/Genova fiyatlarındaki kapanışlar nedeniyle benzinin litre fiyatına bu gece 71 kuruşluk yeni bir zam yapıldı. Böylelikle Kasım ayına da yeni bir zam haberiyle girilmiş oldu.

ZAM SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bu zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21,38'e, Ankara 21,53 ve İzmir'de 21,52'ye yükseldi.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MAZOT FİYATI

Benzin: 20,65 TL

Motorin: 26,37 TL

ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN LİTRE FİYATLARI

Benzin: 21,53 TL

Motorin: 26,50 TL

İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE OLDU?

Benzin: 21,52 TL

Motorin: 26,52 TL