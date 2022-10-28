Akaryakıt zamları, indirim var mı? Motorin zam olacak mı, ne zaman? Diesel, Benzin LPG indirim geldi mi? Akaryakıt fiyatları
Son dakika Akaryakıt fiyat güncellemesi. Akaryakıt fiyatlarında değişiklik: 95 ve 98 oktan benzinde 85 kuruş artış oldu. Milyonlarca araç sahibi vatandaşımız her yeni güne Akaryakıt Benzin Motorin (diesel) LPG (Otogaz) fiyatları ne kadar kaç TL araştırmaları ile başlıyor... Peki 28 Ekim 2022 Cuma Akaryakıt Motorin (Diesel) , Benzin, LPG (OTOGAZ) pompa fiyatları ne kadar kaç TL?
Motorin indirim bekleniyor ve akaryakıt benzin, LPG, motorin fiyatlarında iniş çıkışlar devam ediyor. Son dakika Akaryakıt fiyat güncellemesi.
Akaryakıt fiyatlarında yeniden değişikliğe gidildi. 95 ve 98 oktan benzin fiyatlarında 85 kuruş artış olurken, Euro Diesel’de 64 kuruş, gaz yağı fiyatında ise 88 kuruş düşüş gerçekleşti.
Buna göre; 95 oktan benzin: 20,87 TL’den 21,72 TL’ye, 98 oktan benzin ise 21,18 TL’den 22,03 TL’ye yükseldi.
Euro Diesel ise 26,10 TL’den 25,46 TL’ye, gaz yağı ise 25.10 TL’den 24.22 TL’ye düştü.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, yeni fiyat değişikliğinin yarından itibaren geçerli olacağını YENİDÜZEN’e açıkladı.