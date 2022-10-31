LPG ye zam - Son dakika: Benzin fiyatları düşecek mi 2022? Akaryakıt fiyatları düşer mi? Benzin ne kadar?
Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika zam ve indirim haberleriyle gündemde en çok araştırılan konular arasında. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Hal böyleyken araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarına yeni bir indirim veya zam gelip gelmediğini öğrenmek için bugün motorine benzine zam geldi mi, indirim var mı gibi sorulara yanıt arıyor. sahiplerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Son dakika bilgisine göre, bu gece yarısından itibaren benzine zam gelmesi bekleniyor. Araç Akaryakıt fiyatlarına zam geleceği öğrenildi. Peki, Motorin ve benzine zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 31 Ekim 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı son durum…
Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri, benzin fiyatları ve motorin ile LPG'de son durum son dakika gelişmesi sonrası 31 Ekim 2022 Pazartesi günü internette araştırılıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, dünya genelinde motorin fiyatı ve benzin fiyatı üzerinde inişli çıkışlı bir etkiye sebep oluyor. Durum böyleyken araç sahipleri, akaryakıt istasyonlarına ulaşmadan önce bulundukları illerin benzin ve motorin litre fiyatlarını sorguluyor. Son olarak benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geleceği belirtildi. Peki, Bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi, indirim var mı? İşte 31 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı…
Bilindiği üzere brent petrol ve dolar/TL kurundaki hareketliliğe göre şekil alan akaryakıt fiyatları günbegün değişiyor. Ay boyunca motorin fiyatlarına büyük ölçüde zam gelmişti
BENZİN FİYATINA ZAM GELİYOR! Akaryakıt fiyatları ne kadar, motorin kaç TL? 31 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin ve benzin fiyatları!
MOTORİN VE BENZİNE ZAM MI GELDİ Mİ, İNDİRİM VAR MI?
Brent petrolde yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişiyor.
Haftalarca 80 dolar civarında kalan Brent petrol fiyatı, OPEC+ ülkelerinin üretimi kısma kararı sonrası 90 doların üzerine çıktı.
Son gelen bilgilere göre, pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 71 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Benzine beklenen bu zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,66'dan 21,37'ye, Ankara ve İzmir'de 20,80'den 21.51'ye yükselecek.
Motorin fiyatlarında ise şu an bir değişiklik beklenmiyor.
AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?
Mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte 31 Ekim 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncel listesi...
ANKARA
Motorin fiyatı: 26,51 TL
Benzin fiyatı: 20,80 TL
LPG fiyatı: 10,25 TL
İSTANBUL
Motorin fiyatı: 26,38 TL
Benzin fiyatı: 20,65 TL
LPG fiyatı: 10,24 TL
İZMİR
Motorin fiyatı: 26,54 TL
Benzin fiyatı: 20,80 TL
LPG fiyatı: 9,98 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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