0553 313 94 23

Gülen'in koruması eski emniyet müdürünün cezası belli oldu

İzmir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturmada hakkında dava açılan, teröristbaşı Fetullah Gülen'in korumalığını da yapan eski emniyet müdürü İrfan Kayaönü'ne 8 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

10 Ağustos 2018 Cuma 14:25
Gülen'in koruması eski emniyet müdürünün cezası belli oldu

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Kayaönü ve avukatı hazır bulundu.

İddia makamı, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Kayaönü, İstanbul'da devlet görevlendirmesiyle Gülen'in resmi korumalığını yaptığını, FETÖ ile bağlantısının olmadığını, korumalığı da gönüllü yapmadığını ileri sürdü.

Kayaönü, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin tespite katılmadığını ifade etti.

Son sözü sorulan Kayaönü, "Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum ettiği Kayaönü'nün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 14:25
  1. İstanbul
  2. fetö
  3. ceza
  4. Fetullah Gülen
  5. İrfan Kayaönü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı
    1. Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 5 kişi..
    2. Demba Ba'ya ırkçılık cezasız kalmadı
    3. Elazığ'da otomobil ile ticari taksi..
    4. Konya'da kaçak üretim 1500 av tüfeği..
    5. Elazığ'da otomobil ile ticari taksi..
    6. İzmir'de ’hayvan nakil aracı’ yazan..
    7. Kadıköy'de bıçaklı kavga: 1 kişli yaralı
    8. 1 dolar kaç TL?
    9. Rize’de trafik kazası: 1 kişi öldü
    10. Türkiye Basketbol ligi fikstürü belli..
    11. Donald Trump'ın Türkiye'ye ilişkin..
    12. Türkiye'den Yunanistan'ın iddialarına..
    13. Katil Esed yine saldırdı
    14. Trump'ın açıklaması sonrası dolarda..
    15. Ameliyat oldu hayatı değişti! 30..
    16. TBL'de fikstürü belli oldu
    17. Destici: 15 Temmuz'un 'dolar' versiyonu
    18. 25 milyon yıllık dev köpek balığı dişi..
    19. Erdoğan'dan Bayburt ve Gümüşhane'ye..
    20. Eşi açıkladı! Fenerbahçe'ye geliyor...
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!