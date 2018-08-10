Gülen'in koruması eski emniyet müdürünün cezası belli oldu

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Kayaönü ve avukatı hazır bulundu.

İddia makamı, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Kayaönü, İstanbul'da devlet görevlendirmesiyle Gülen'in resmi korumalığını yaptığını, FETÖ ile bağlantısının olmadığını, korumalığı da gönüllü yapmadığını ileri sürdü.

Kayaönü, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin tespite katılmadığını ifade etti.

Son sözü sorulan Kayaönü, "Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum ettiği Kayaönü'nün tutukluluk halinin devamına karar verdi.