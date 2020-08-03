GSB KYK yurt burs ve kredi başvuruları ne zaman?

2020 KYK yurt başvurusu ne zaman? Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih açıklayıp açıklamadağı merak edilmekte. KYK yurtlarına 2020-2021 öğretim yılında ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri, herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim görmekte olan öğrenciler, yurt başvurusunda bulunabilecek. Lakin KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağına yönelik bir resmi bir açıklama henüz yapılmadı. 2019 yılında başvurular 19-26 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı.

KYK yurt başvuruları nasıl yapılıyor?

KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor. Bu sebeple e devlet şifresi bulunmayan öğrencilerin öncelikle PTT şubesinden e devlet şifresini alması gerekiyor.

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman?

YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak ve tercih süreci sonuçların duyurulmasının ardından başlayacak.

Şu ana kadar KYK kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 yılında KYK başvuruları 16 Ekim-21 Ekim tarihleri arasında e devlet üzerinden yapılmıştı. Bu sene de başvuruların ekim ayında yapılması bekleniyor.