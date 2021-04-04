GS TV spikeri maçı anlatırken kahroldu
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ın, Hatayspor'a 3-0 yenildiği maçta GS TV'de karşılaşmanın canlı anlatımını yapan spikerler, kahroldu.
Galatasaray, Hatayspor'a 3-0 kaybederek zorlu deplasmandan şampiyonluk umutları azalmış şekilde dönüyor. Ortaya koyulan kötü futbol ve yenilen 3 gol sarı-kırmızılı taraftarların moralini fazlasıyla bozdu. GS TV'de maçın canlı anlatımını yapan spikerlerde yenilen gollerden sonra büyük üzüntü yaşadı.
Büyük üzüntü yaşadılar
GS TV spikerleri Hatay'ın golleriyle yıkılırken skoru hayretle karşıladılar. Spikerlerden Serbay Şenkal 3. golden sonra, "Valla billah bir şey söyleyemiyorum. Olaya bak ya! Olaya bak!" ifadelerini kullandı.