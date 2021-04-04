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Spor GS TV spikeri maçı anlatırken kahroldu
Spor

GS TV spikeri maçı anlatırken kahroldu

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ın, Hatayspor'a 3-0 yenildiği maçta GS TV'de karşılaşmanın canlı anlatımını yapan spikerler, kahroldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 00:40:00 -

Galatasaray, Hatayspor'a 3-0 kaybederek zorlu deplasmandan şampiyonluk umutları azalmış şekilde dönüyor. Ortaya koyulan kötü futbol ve yenilen 3 gol sarı-kırmızılı taraftarların moralini fazlasıyla bozdu. GS TV'de maçın canlı anlatımını yapan spikerlerde yenilen gollerden sonra büyük üzüntü yaşadı.

Büyük üzüntü yaşadılar

GS TV spikerleri Hatay'ın golleriyle yıkılırken skoru hayretle karşıladılar. Spikerlerden Serbay Şenkal 3. golden sonra, "Valla billah bir şey söyleyemiyorum. Olaya bak ya! Olaya bak!" ifadelerini kullandı.

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