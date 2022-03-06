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Dünya Gözünü karartan Putin, kararnameyi imzaladı! İki gün süre tanıdı
Dünya

Gözünü karartan Putin, kararnameyi imzaladı! İki gün süre tanıdı

Ukrayna'ya saldırı emrinden dolayı ülkesine ekonomik yaptırımlar uygulanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'dost olmayan' ülkelere Rus şirketlerin borç ödemelerinin ruble ile yapılacağına dair kararnameyi imzalayarak hükümete iki gün süre verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 18:23:00 -
Gözünü karartan Putin, kararnameyi imzaladı! İki gün süre tanıdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre 'dost olmayan' ülkelere Rus şirketlerin borç ödemeleri ruble ile yapılacak. Hükümete iki gün içinde dost olmayan ülkeleri belirleme süresi verildi.

Ukrayna’yı işgali sonrası Batı tarafından ciddi ekonomik yaptırımlara maruz bırakılan Rus ekonomisi zor günler geçiriyor.

Ödemeler ruble cinsinden olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle Rus şirketlerine 'dost olmayan' ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verildi.

Kararnameye göre 'dost olmayan' ülkelerin belirlenmesi için de hükümete iki gün süre tanındı.

 

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