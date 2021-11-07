Göztepe-Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
Göztepe-Konyaspor maç sonucu | Süper Lig'in 12.haftasında Göztepe sahasında Konyaspor'u konuk etti. Futbolseverler maçın kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı. Peki, Göztepe-Konyaspor maçı ne oldu?
Süper Lig’de 12.hafta pazar gecesi oynanacak maçlarla tamamlanacak. Günün ilk maçında Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Peki, Göztepe Konyaspor sonucu ne oldu?
Göztepe-Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
Göztepe sahasında konuk ettiği Konyaspor’a 2-0 yenildi. Konyaspor'u galibiyete taşıyan goller 25. ve 72.dakikalarda Cikalleshi'den geldi.
Bu sonuçla Konyaspor puanını 23'e yükseltti ve zirvedeki mücadelesini sürdürdü. Göztepe ise 9 puanla ligin son sıralardaki yerini korudu.