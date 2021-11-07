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Spor Göztepe-Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
Spor

Göztepe-Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

Göztepe-Konyaspor maç sonucu | Süper Lig'in 12.haftasında Göztepe sahasında Konyaspor'u konuk etti. Futbolseverler maçın kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı. Peki, Göztepe-Konyaspor maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-07 15:55:00 -
Göztepe-Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig’de 12.hafta pazar gecesi oynanacak maçlarla tamamlanacak. Günün ilk maçında Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Peki, Göztepe Konyaspor sonucu ne oldu?  

Göztepe-Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

Göztepe sahasında konuk ettiği Konyaspor’a 2-0 yenildi. Konyaspor'u galibiyete taşıyan goller 25. ve 72.dakikalarda Cikalleshi'den geldi.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 23'e yükseltti ve zirvedeki mücadelesini sürdürdü. Göztepe ise 9 puanla ligin son sıralardaki yerini korudu.

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