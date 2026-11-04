Gözler o tarihe çevrildi Trump'un koltuğu sallantıda

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinde Demokratlar, Cumhuriyetçilerin her iki kanattaki çoğunluğunu sona erdirdi. Demokratlar Temsilciler Meclisi ve Senato'da kontrolü ele geçirdi.

Seçim sonuçlarıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında Kongre ile Beyaz Saray arasında yeni bir siyasi mücadele döneminin başlayacağı değerlendiriliyor.

Demokratların, Ocak 2027'de göreve başlayacak yeni Kongre'de Trump yönetimine yönelik soruşturmalar yürütmesi, yönetimden belge ve bilgi talep etmesi ve yetkilileri ifade vermeye çağırması bekleniyor.

ABD basınında yer alan değerlendirmelerde, Jeffrey Epstein dosyaları, Trump ailesinin ticari faaliyetleri ve İran'a yönelik askeri operasyonların yeni Kongrenin öncelikli inceleme başlıkları arasında bulunacağı aktarıldı.

EPSTEIN DOSYALARI VE İRAN SAVAŞI MERCEK ALTINA ALINACAK

Demokratların yeni Kongre'de öncelik vereceği konuların başında Jeffrey Epstein dosyalarının yönetim tarafından ele alınış biçimi geliyor.

Washington Post'un 12 Eylül 2026 tarihli haberinde, Demokratların Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanmaları halinde Trump yönetimi ve ailesinin ticari faaliyetlerine yönelik kapsamlı soruşturmalar hazırladığı bildirildi.

Haberde, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi'nin Demokrat üyesi Robert Garcia'nın, Epstein soruşturmasının yönetiliş biçimini öncelikli inceleme konuları arasında gösterdiği aktarıldı.

Demokratların, Epstein dosyalarındaki belgelerin neden geç yayınlandığını, bazı belgelerdeki sansür ve gizlilik kararlarını ve soruşturmanın yürütülme biçimini incelemek istediği belirtildi.

Bununla birlikte, ABD makamları tarafından Trump'a Epstein'ın suç faaliyetlerine katıldığı yönünde bir suçlama yöneltilmediği bildirildi. Trump'ın Epstein ile geçmişte arkadaşlık ilişkisi bulunduğu, ancak iki ismin 2000'li yılların ortalarında yollarını ayırdığı aktarıldı. Epstein belgelerinde bir kişinin adının geçmesinin tek başına suç teşkil etmediği değerlendiriliyor.

Demokratların incelemeyi planladığı bir diğer başlık ise İran savaşı olacak.

CNN'in 13 Eylül 2026 tarihli haberinde, Demokratların Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri operasyonlarını, operasyonların hukuki dayanaklarını ve karar alma süreçlerini araştırmayı planladığı bildirildi.

Demokratların, askeri müdahale kararlarında Kongrenin yetkilerinin kullanılıp kullanılmadığını, operasyonların maliyetini ve yönetimin Kongreyi bilgilendirme yükümlülüklerini incelemek istediği aktarıldı.

ABD Kongresinin savaş ve askeri operasyonlar üzerindeki anayasal yetkileri, yeni dönemde Beyaz Saray ile Demokratlar arasında tartışma konusu olabilecek başlıklar arasında gösteriliyor.

TRUMP HAKKINDA ÜÇÜNCÜ KEZ AZİL SÜRECİ BAŞLATILABİLİR Mİ?

Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanması, Trump hakkında azil sürecinin başlatılması için gerekli siyasi zemini oluşturdu.

Associated Press'in 27 Eylül 2026 tarihli haberinde, Demokratların Trump yönetimine yönelik geniş kapsamlı denetim ve soruşturma hazırlıkları yaptığı, Trump ve kabine üyeleri hakkında azil seçeneğinin de gündemden çıkarılmadığı aktarıldı.

Ancak Demokratların yeni dönemde öncelikle soruşturmalara ağırlık vermesinin beklendiği belirtildi.

ABD Anayasası'na göre başkan, başkan yardımcısı ve federal görevliler; vatana ihanet, rüşvet ve diğer ağır suçlar ile görevi kötüye kullanma niteliğindeki fiiller nedeniyle azil sürecine tabi tutulabiliyor.

Azil sürecinin ilk aşaması Temsilciler Meclisi'nde başlıyor. Meclis üyeleri tarafından hazırlanan azil maddelerinin basit çoğunlukla kabul edilmesi halinde başkan azledilmiş sayılıyor.

Ancak bu karar, başkanın görevden uzaklaştırıldığı anlamına gelmiyor. Sürecin ikinci aşamasında Senatoda yargılama yapılıyor.

Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen suçlamalar Senato'ya gönderiliyor. Başkan hakkındaki yargılamaya ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı başkanlık ediyor.

Senato'da mahkumiyet ve görevden alma kararı verilebilmesi için oylamaya katılan üyelerin üçte ikisinin suçlu bulma yönünde oy kullanması gerekiyor. Senato'nun 100 üyesinin tamamının katılması halinde en az 67 senatörün mahkumiyet yönünde oy vermesi şartı bulunuyor.

Bu nedenle Demokratların Senato'da çoğunluğu elde etmesi, Trump'ın görevden alınması için yeterli olmuyor. Cumhuriyetçi senatörlerden de önemli sayıda üyenin azil yönünde oy kullanması gerekiyor.

TRUMP DAHA ÖNCE İKİ KEZ AZİL EDİLDİ

Donald Trump, ABD tarihinde Temsilciler Meclisi tarafından iki kez azil kararı alınan ilk başkan olarak kayıtlara geçti.

Trump, ilk başkanlık döneminde 2019 yılında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi nedeniyle görevini kötüye kullanmak ve Kongre'nin çalışmalarını engellemekle suçlandı.

Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen azil maddeleri Senato'ya gönderildi. Senato'da yapılan yargılama sonucunda Trump hakkındaki suçlamalar reddedildi.

Trump, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre binasına düzenlenen baskının ardından ikinci kez azil sürecine tabi tutuldu. Temsilciler Meclisi, Trump'ı isyana teşvik etmekle suçladı.

ABD’de ara seçimlerin ardından Demokratların Kongre ve Senato’da çoğunluğu sağlamasıyla birlikte siyasi gündem hareketlendi. Gözler, çoğunluk değişiminin ardından Başkan Donald Trump’a karşı yeniden gündeme gelebilecek olası azil girişimine çevrildi.

Senatodaki oylamada mahkumiyet için gereken üçte iki çoğunluğa ulaşılamadı. Böylece Trump iki ayrı azil sürecinden de görevden alınmadan çıktı.

YENİ KONGRE OCAK 2027'DE GÖREVE BAŞLAYACAK

3 Kasım'daki ara seçimlerin ardından belirlenen yeni Kongre, 3 Ocak 2027'de göreve başlayacak.

Demokratların Temsilciler Meclisi'nde komite başkanlıklarını devralmasıyla birlikte Trump yönetimine yönelik soruşturmalarda daha geniş yetkilere sahip olması bekleniyor.

Bu kapsamda yönetimden belge ve kayıt talep edilmesi, kamu görevlilerinin Kongre komitelerinde ifade vermeye çağrılması ve soruşturma kapsamında celp yetkisinin kullanılması mümkün olacak.