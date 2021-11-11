Gözler Ali Koç'ta!

Ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından başta teknik direktör Vitor Pererira olmak üzere yönetimin de ağır eleştirilere uğradığı Fenerbahçe'de başkan Ali Koç bugün basının karşısına çıkacak.

Ligdeki son 4 maçında Trabzonspor'a 3-1, Alanyaspor'a 2-1 ve Konyaspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, Kayserispor'la 2-2 berabere kalmıştı. Lider Trabzonspor'la puan farkı 10'a çıkan saır lacivertlilerde özellikle teknik direktör Vitor Pereira kadro ve sistem tercihi nedeniyle yoğun bir şekilde eleştirilirken, Kayserispor karşılaşmasında taraftarlar yönetimi de istifaya davet etmişti.

Galatasaray derbisi öncesinde başkan Ali Koç'un teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırmayı planladığı dillendirilse de bu konuda herhangi bir gelişme yaşanmamıştı.

Fenerbahçe'de bu yaşananların ardından başkan Ali Koç basın karşısına çıkma kararı aldı. Sarı lacivertli kulüpten Ali Koç'un bugün saat 16.00'da FBTV'de açıklamalarda bulunacağı duyurulmuştu.