Görev süresi 2 yıla bitiyor ama 6 yıllık borçlandı!

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2.5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde yönetimdeki beceriksizliğini 16 milyon İstanbulluya ispat eden CHP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, uzun vadeli borçlanmalarla da şehrin geleceğini ipotek altına alıyor. 16 milyon İstanbullu CHP’li İmamoğlu’ndan hizmet bekleyedursun, mevcut yönetim ucuz reklam gösterileriyle icraatçı bir profil çizme kurnazlığı sergilemeye devam ediyor. 2.5 yıldır İETT filosuna tek bir yeni araç katamayan İmamoğlu, 72 ay vade ile aldığı 160 otobüs için ihale töreni düzenledi. Günde yedi aracın yolda kalmaya başladığı bir dönemde düzenlenen törende İstanbullu ise büyük bir şok yaşadı. Araçların teslimatının 2022 yılında yapılacağını öğrenen vatandaşlar büyük bir hüsran yaşadı. Sadece yüzde 15’inin peşin olarak ödendiği araçların geri kalan borçlarının 72 ay taksitle ödenmesi İmamoğlu yönetiminin ‘benden sonrası tufan’ anlayışıyla şehri yönettiğini de gözler önüne serdi. İBB’nin metrobüs filosuna kattığı 160 otobüs için Edirnekapı İETT Garajı’nda düzenlenen mizansene İmamoğlu, Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Akia Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş. Genel Müdürü Remzi Baka da katıldı.

Arızalanan otobüslere ‘kuru gürültü’ dedi

Günde ortalama 7 otobüsün bozulmaya başladığı İETT filosuyla ilgili ortaya çıkan gerçeklere ise İmamoğlu tarafından kuru gürültü benzetmesi yapılması dolaylı yoldan suçun itirafı olarak yorumlandı. İstanbullunun aleni bir şekilde mağdur olduğu skandallar silsilesiyle ilgili olarak, “Vay efendim, o yapıldı, bu yapıldı, yok efendim bakım şirketi, yok şu yok bu. Tüm bu sözlerin, muhalefet tarafından yapılan tüm bu ortaya atılan iddiaların tanımı iki kelime: Kuru gürültü. Bildiğiniz kuru gürültü” dedi.

