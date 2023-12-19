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Dünya Google suçunu kabul etti
Dünya

Google suçunu kabul etti

Yeniakit Publisher
2023-12-19 18:03:00 -
Google suçunu kabul etti

Amerikan teknoloji devi Google, Android uygulama mağazası Google Play Store'a karşı rekabeti bastırdığı suçlamasıyla hakkında açılan antitröst davasında, 700 milyon dolar ödemeye razı geldi.

San Francisco'daki federal mahkemeden yayımlanan mahkeme dokümanlarında, Google'ın tüketicilere 630 milyon dolar, ABD'nin eyaletlerine ise 70 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

Ayrıca Google, gelecek 5 yıl süresinde müşterilerinin Android cihazlarına Play Store dışındaki platformlardan da uygulama indirmelerine olanak tanıyacak.

Google hakkında açılan antitröst davasında, müşterilerine uygulamalar konusunda hukuka aykırı kısıtlamalar uygulayarak bu kişilere ekstra ücretler çıkarmakla suçlanıyordu.

Google, uygulama içi satın alımlarında da yüzde 15 ila yüzde 30 arasında komisyon alıyor.

ABD merkezli video oyunu yapım ve geliştirme şirketi Epic Games, uygulama içi ödemeler nedeniyle Google'a açtığı antitröst davasını 11 Aralık'ta kazanmıştı.
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