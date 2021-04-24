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Eğitim Gökturk Kız Anadolu Hatip Lisesi sınav giriş şartları ve tarihleri açıklandı
Eğitim

Gökturk Kız Anadolu Hatip Lisesi sınav giriş şartları ve tarihleri açıklandı

Göktürk Kız Anadolu Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu kabul sınav tarihleri açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 18:53:00 -
Gökturk Kız Anadolu Hatip Lisesi sınav giriş şartları ve tarihleri açıklandı

Türkiye'nin önde gelen proje okullarından Göktürk Kız Anadolu Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'na giriş için sınav tarihleri ve sınava giriş şartları açıklandı.

Başvuru tarihi ve şartları

Sınava, 4. sınıfı bitirmiş, kız ve erkek öğrencilerin başvurabileceği duyururken, sınav için başvuru tarihleri, 26 Nisan-28 Mayıs olarak açıklandı. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre; ilk sınav, 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 11:00'da, ikinci sınav da 12 Haziran 2021 Cumartesi saat 11:00'da gerçekleştirilecek.

'2021-2022 Eğitim Öğretim yılını 5. sınıf öğrenci kabul sınavı ile karşılıyoruz'

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Okulumuz, 'Güzel bir başlangıç, başarılı bir sonuç' sloganıyla öne çıkıyor. Eğitimde müfredatın içeriğine, okulda erdemli bir neslin yetişmesine yönelik kültüre uygun, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda onları bir üst öğrenime hazırlamak için özveriyle yetiştirilen öğrencilere yönelik doğru bir adres olan Göktürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılını 5. sınıf öğrenci kabul sınavı ile gerçekleştirecek."

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