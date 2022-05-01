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Yerel Göçmen kaçakçılarına eş zamanlı operasyon: 7 tutuklama
Yerel

Göçmen kaçakçılarına eş zamanlı operasyon: 7 tutuklama

Gaziantep'te göçmen kaçakçılarına yönelik 3 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 17:25:00 -
Göçmen kaçakçılarına eş zamanlı operasyon: 7 tutuklama

Gaziantep'te polis sahte mühür ve kaşelerle “geçici koruma” altındaki şahısların adreslerini güncelleyen çeteye operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri göçmen kaçakçılığına göz açtırmıyor. Ekipler yaptıkları çalışmalar neticesinde "geçici koruma" altındaki şahısların adres güncelleme işlemlerinde kullanılan belgelerin para karşılığında usulsüz şekilde yapıldığını tespit etti.

3 adrese eş zamanlı operasyon

Alınan bilgi üzerine, "Tercümanlık bürosu" adı altında kayıtsız olarak faaliyet gösteren 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde yaptıkları aramada sahte olduğu değerlendirilen 1 mühür, 2 kaşe, çok sayıda doküman ve dijital materyaller ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine konuldu.

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