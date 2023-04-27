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Dünya Göçle mücadele için OHAL ilan ettiler
Dünya

Göçle mücadele için OHAL ilan ettiler

Yeniakit Publisher
2023-04-27 07:35:00 -
Göçle mücadele için OHAL ilan ettiler

Güney Amerika ülkesi Peru, düzensiz göçmen akışıyla mücadele kapsamında sınırlarında olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, son zamanlarda ülkeye illegal yollardan giren göçmenlerde ciddi artışlar yaşandığını belirterek, yasa dışı geçişleri kontrol altına almak için sınırlarda OHAL ilan ettiklerini duyurdu.

Askeri birliklerin Şili, Bolivya, Brezilya, Ekvador ve Kolombiya sınırlarında konuşlanacağı bildirildi.

Boluarte, güvenlik amaçlı bu kararı aldıklarını belirterek, "Her gün saldırı, soygun ve çeşitli suçlara karışan yabancılar çıkıyor. İşte bu yüzden önlem almak zorundayız." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Jorge Chavez de OHAL ilanının ülkeye düzensiz ve yasa dışı girişlerin önüne geçmek amacıyla alındığını kaydetti.

Yüzlerce göçmen, Peru'nun Tacna kenti ile Şili'nin Arica şehirleri arasında toplanarak sınırlardan bir şekilde geçmeye çalıştığı ve güvenlik güçleriyle yer yer gerginlik yaşadığı haberlere yansımıştı.
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Şili'nin de sınırlarda kontrolleri arttırdığı ve ülkeye yasadışı yollardan göçmen girişine izin vermeyeceği yönünde açıklama yapmıştı.

Ulusal İstatistik Enstitüsüne göre, Peru'da yaşayan her 10 göçmenden 9'unun Venezuelalı olduğu ve bunun 1,3 milyona denk geldiği kaydediliyor.

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