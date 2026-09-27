Göbek yağlarını eriten tarçın çayı: Kilo alıp veremeyenler bunu deniyor! Sosyal medya övdükleri bu, inceltiyor!
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Hem sağlığımızı hem de görüntümüzü olumsuz etkileyen göbek yağlarından kurtulmak için sosyal medyadan paylaşılan karışımı yapan kim olursa olsun kiloları bıçak gibi kestiği ve göbeği incelttiği söyleniyor.
Hem sağlığımızı hem de görüntümüzü olumsuz etkileyen göbek yağlarından kurtulmak için diyet ve egzersizin yanında bazı bitkisel yöntemlerden de faydalanabiliriz. Göbek eriten bitkisel çaylar bu konuda size tam destek olacaktır. Bugün sizlere zayıflamaya etkisi kanıtlanmış tarçın ile hazırlayacağınız göbek eriten tarçın çayı tarifi vereceğim.
Göbek eriten tarçın çayı nasıl hazırlanır?
Malzemeler;
1 adet çubuk tarçın veya bir buçuk tatlı kaşığı toz tarçın
Bir bardak sıcak su.
1 adet poşet çay.
Bir çay kaşığı bal.
Hazırlanışı:
Kaynayan suya tarçın ve çay atıp 5 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Süzerek ün içerisinde İstediğiniz bir zaman diliminde tüketin. Afiyet olsun.
Not: tarçın uzunsa bıçakla kesin.
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