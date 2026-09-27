Erzincan’da mevsimsel su kaynağı: Ağ Nene Tepesi hikayesi ile dikkat çekiyor

Yörede anlatılan rivayete göre tepe, Otlukbeli Savaşı sırasında askerlere su taşıdığı ve yaralıların bakımına yardımcı olduğu belirtilen "Ağ Nene" veya "Ak Kız" isimli kadınla ilişkilendiriliyor. Rivayette, düşman askerine su verirken şehit düştüğü ifade edilen kadının kabrinin de bölgede bulunduğu anlatılıyor. Bölge sakinlerinden 70 yaşındaki İzzet Ercan, suyun yaklaşık bir ay boyunca aktığını ve 7 ayrı gözeden çıktığını söyledi. Her gözeden çıkan suyun tadının farklı olduğunu belirten Ercan, yöre halkının suyu içme ve çeşitli amaçlarla kullandığını ifade etti.