Kalp için ananasın tüketim miktarı hakkında uyarı: Kimse ne olduğunu anlamadı! O şekilde yeme, etkisi ortaya çıktı

Kronik böbrek hastalığı (KBH), böbreklerin kandaki elektrolit ve mineral dengesini koruma yeteneğini etkileyebilir. Özellikle fosfor ve potasyum, böbrek fonksiyonu azaldıkça birikerek kan damarlarını, kemik sağlığını, kasları ve kalbi etkileyebilir. UTHealth Houston'da kayıtlı diyetisyen Diana Guevara'ya göre, ananas potasyum, sodyum ve fosfor açısından düşük bir meyve olarak kabul edilir. Guevara, “Böbrek hastalığı olan kişiler için beslenme önerileri test sonuçlarına göre bireyselleştirildiğinden, bir beslenme uzmanına danışmalısınız. Her gün ananas yemek otomatik olarak güvenli veya güvensiz değildir; bu, yiyeceğin türüne ve porsiyon büyüklüğüne bağlıdır. Yaklaşık 1/2 su bardağı kadar makul bir porsiyon taze ananas, böbrek sağlığını destekleyen bir diyet için uygun olabilir” dedi. Böbrek hastalığınız olması, ananastan tamamen uzak durmanız gerektiği anlamına gelmez. Ananas böbrek sağlığına uygun bir diyete dahil edilebilse de, yine de belirli miktarda potasyum içerir. Guevara, hiperkalemisi olan ve diyetindeki diğer yiyecekler günlük potasyum ihtiyacını karşılayacak kadar potasyum sağlayan kişilere, ananas tüketimini geçici olarak durdurmaları veya azaltmaları tavsiye edilebileceğini açıklıyor.