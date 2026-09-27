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Kalp için ananasın tüketim miktarı hakkında uyarı: Kimse ne olduğunu anlamadı! O şekilde yeme, etkisi ortaya çıktı

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Giriş Tarihi:

Kalp için ananasın tüketim miktarı hakkında uyarı: Kimse ne olduğunu anlamadı! O şekilde yeme, etkisi ortaya çıktı

Ananas, bilinen ve besleyici bir meyvedir. Böbrek hastalığı olan kişiler için ananasın diyete dahil edilip edilmemesi, tüketilen miktara, böbrek fonksiyonuna ve potasyum seviyelerine bağlıdır. Ancak özellikle kalp hastalarının tüketim miktarında ve kullandığı ilaçlarla etkileşiminde çok dikkatli olması gerekir.

#1
Foto - Kalp için ananasın tüketim miktarı hakkında uyarı: Kimse ne olduğunu anlamadı! O şekilde yeme, etkisi ortaya çıktı

Beslenme uzmanlarına göre, ananasın potasyum içeriği diğer bazı meyve ve yiyeceklere kıyasla nispeten düşüktür, ancak böbrek hastalığı olan kişilerin yine de potasyum alımına dikkat etmeleri gerekir. Bu durum özellikle potasyum seviyelerini kontrol altında tutmaya çalışanlar için geçerlidir.

#2
Foto - Kalp için ananasın tüketim miktarı hakkında uyarı: Kimse ne olduğunu anlamadı! O şekilde yeme, etkisi ortaya çıktı

Ananas böbrek sağlığını nasıl etkiler? Kalp sağlığını nasıl etkiler? Amerikan Beslenme ve Diyetetik Akademisi sözcüsü ve kayıtlı diyetisyen Dr. Amy Nichols şunları söyledi: “Ananas besin maddeleriyle doludur, doğal olarak sodyum oranı düşüktür ve potasyum oranı da nispeten düşüktür. C vitamini, manganez, lif, su ve diğer birçok bitki bazlı biyoaktif bileşik sağlar, bu da onu çoğu insan için besleyici bir seçim haline getirir.”

#3
Foto - Kalp için ananasın tüketim miktarı hakkında uyarı: Kimse ne olduğunu anlamadı! O şekilde yeme, etkisi ortaya çıktı

Kronik böbrek hastalığı (KBH), böbreklerin kandaki elektrolit ve mineral dengesini koruma yeteneğini etkileyebilir. Özellikle fosfor ve potasyum, böbrek fonksiyonu azaldıkça birikerek kan damarlarını, kemik sağlığını, kasları ve kalbi etkileyebilir. UTHealth Houston'da kayıtlı diyetisyen Diana Guevara'ya göre, ananas potasyum, sodyum ve fosfor açısından düşük bir meyve olarak kabul edilir. Guevara, “Böbrek hastalığı olan kişiler için beslenme önerileri test sonuçlarına göre bireyselleştirildiğinden, bir beslenme uzmanına danışmalısınız. Her gün ananas yemek otomatik olarak güvenli veya güvensiz değildir; bu, yiyeceğin türüne ve porsiyon büyüklüğüne bağlıdır. Yaklaşık 1/2 su bardağı kadar makul bir porsiyon taze ananas, böbrek sağlığını destekleyen bir diyet için uygun olabilir” dedi. Böbrek hastalığınız olması, ananastan tamamen uzak durmanız gerektiği anlamına gelmez. Ananas böbrek sağlığına uygun bir diyete dahil edilebilse de, yine de belirli miktarda potasyum içerir. Guevara, hiperkalemisi olan ve diyetindeki diğer yiyecekler günlük potasyum ihtiyacını karşılayacak kadar potasyum sağlayan kişilere, ananas tüketimini geçici olarak durdurmaları veya azaltmaları tavsiye edilebileceğini açıklıyor.

#4
Foto - Kalp için ananasın tüketim miktarı hakkında uyarı: Kimse ne olduğunu anlamadı! O şekilde yeme, etkisi ortaya çıktı

Bayan Nichols ayrıca böbrek hastalığına sahip olmanın "ananas yiyemezsiniz" anlamına gelmediğini vurguladı. Daha da önemlisi, bireyin böbrek fonksiyonuna, kan potasyum seviyelerine, kullanılan ilaçlara ve diğer tıbbi durumlara bağlı olarak potasyum alımını yönetmesi gerekip gerekmediğini değerlendirmek çok önemlidir. Dikkat edilmesi gereken belirtiler Ananas, patates, avokado ve yapraklı yeşil sebzeler gibi yiyeceklere göre daha az potasyum içerse de, potasyum seviyelerini kontrol altında tutması gereken kişiler için ananastan alınan potasyum da toplam alım miktarına dahil edilmelidir.

#5
Foto - Kalp için ananasın tüketim miktarı hakkında uyarı: Kimse ne olduğunu anlamadı! O şekilde yeme, etkisi ortaya çıktı

Guevara, "Kronik böbrek hastalığı olan ve diyaliz tedavisi gören kişilerde, çok fazla potasyum açısından zengin yiyecek tüketmek, düzensiz kalp atışı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, kas güçsüzlüğü, bayılma veya ani ve şiddetli mide bulantısı ve kusma gibi semptomlara neden olabilir" dedi. Ancak Nichols'a göre, hiperkalemi belirgin semptomlara neden olmadan da ortaya çıkabilir; bu nedenle böbrek hastalığı olan kişilerin potasyum alımlarını kendi kendilerine izlemek için "hislerine" güvenmemeleri gerekir. Ananas, içindeki güçlü bileşenler sayesinde kalp ve damar sağlığını doğrudan destekleyen oldukça faydalı bir meyvedir. Ancak özellikle kalp hastalarının tüketim miktarında ve kullandığı ilaçlarla etkileşiminde çok dikkatli olması gerekir.

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