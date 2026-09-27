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Dünya O ülkeyi muson yağmurları vurdu! 5 bin kişi tahliye edildi
Dünya

O ülkeyi muson yağmurları vurdu! 5 bin kişi tahliye edildi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Tayland’ın başkenti Bangkok’ta günlerdir etkili olan şiddetli muson yağmurları sele yol açtı. Kent genelinde afet ilan edilirken yaklaşık 5 bin kişi tahliye edildi, 52 bin hanenin selden etkilendiği duyuruldu.

Bangkok’ta günlerdir aralıksız devam eden muson yağmurları hayatı durma noktasına getirdi.

 

2011’de 500’den fazla kişi hayatını kaybetti

Bangkok Büyükşehir İdaresi (BMA) tarafından yapılan açıklamada, başkent genelinde yaklaşık 52 bin hanenin selden doğrudan etkilendiği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, kentin bazı noktalarında perşembe gününden pazar gününe kadar metrekareye 330 milimetreden fazla yağış düştüğünü bildirdi. Eylül ayı ülkenin en yoğun yağış aldığı dönem olsa da bölge sakinleri, su seviyesinin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 2011 yılındaki büyük sel felaketinden daha yüksek seviyelere ulaştığını kaydetti.

 

Okullar tatil edildi

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, sanal medya üzerinden yaptığı canlı yayında birçok ana arterin sular altında olduğunu belirterek, halka zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmama çağrısında bulundu. Pazartesi günü kentteki çok sayıda okulda eğitime ara verileceği açıklanırken, tahliye edilen binlerce kişi okullarda kurulan geçici barınaklara yerleştirildi.

 

Market raflarının hızla boşalması üzerine Tayland Başbakanlığı da devreye girerek vatandaşları panik alışverişinden kaçınmaya çağırdı ve fahiş fiyat artışı yapan işletmelere karşı yasal yaptırım uygulanacağı uyarısında bulundu. Yağışların pazartesi gününden itibaren etkisini azaltması beklenirken, kentin kanal şebekesindeki suların tahliyesi için çalışmaların aralıksız sürdürdüğü aktarıldı.

Tayland’ın başkenti Bangkok sular altında: 50 bölge afet alanı ilan edildi
Tayland’ın başkenti Bangkok sular altında: 50 bölge afet alanı ilan edildi

Dünya

Tayland’ın başkenti Bangkok sular altında: 50 bölge afet alanı ilan edildi

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