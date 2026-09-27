Şener Üşümezsoy yeni deprem için bir bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde olabilir

Şanlıurfa’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem Türkiye’nin deprem gerçeğini bir kez daha gündeme taşıdı. AFAD verilerine göre 24 Eylül’de saat 10.40’ta merkez üssü Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7,4 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Depremin ardından fay hatlarına ilişkin değerlendirmeleriyle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un açıklamaları yeniden dikkat çekti.

Üşümezsoy bu kez Ege’yi işaret etti

Üşümezsoy, deprem potansiyeli açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini düşündüğü bölgelerden birinin Denizli ve çevresi olduğunu belirtti.

Özellikle Pamukkale Fayı’na dikkat çeken Üşümezsoy, söz konusu hattın Buldan’dan başlayarak Karahayıt ve Pamukkale üzerinden Denizli’ye doğru uzandığını anlattı.

Üşümezsoy’un değerlendirmesine göre bu fay hattında meydana gelebilecek bir depremin büyüklüğü 6,5 ile 7 seviyesine ulaşabilecek potansiyele sahip.

“6,5-7 büyüklüğünde deprem potansiyeli var”

Bölgenin jeolojik yapısını değerlendiren Üşümezsoy, Pamukkale çevresindeki fay sisteminin taşıdığı enerjiye dikkat çekerek 6,5-7 aralığında bir deprem potansiyelinden söz etti.

Ancak bu değerlendirme, belirli bir tarihte deprem meydana geleceği anlamına gelmiyor. Depremlerin gününü ve saatini önceden güvenilir biçimde belirlemek mevcut bilimsel yöntemlerle mümkün değil.

Laodikeia ayrıntısına dikkat çekti

Üşümezsoy, değerlendirmesinde Denizli ve Pamukkale çevresinin tarihsel deprem geçmişini de gündeme getirdi.

Antik dönemin önemli kentlerinden Laodikeia’nın bulunduğu bölgede geçmişte yıkıcı depremler yaşandığını hatırlatan Üşümezsoy, bölgedeki tarihsel sismik hareketliliğin günümüzdeki fay yapısının anlaşılması açısından önem taşıdığını aktardı.

Pamukkale’nin dünyaca ünlü sıcak su kaynaklarına da değinen Üşümezsoy, bölgedeki jeotermal hareketliliğin tektonik kırık ve fay sistemleriyle ilişkisine dikkat çekti.

Şanlıurfa depremi fay tartışmalarını yeniden başlattı

Üşümezsoy’un açıklamalarının yeniden gündeme gelmesine neden olan Şanlıurfa depremi ise 24 Eylül’de meydana geldi. AFAD kayıtlarına göre Karaköprü merkezli depremin büyüklüğü 5,4 olarak ölçüldü.

Sarsıntının ardından aynı bölgede daha küçük artçı depremler de kaydedildi. Deprem Şanlıurfa’nın yanı sıra çevredeki çok sayıda kentte hissedildi.

Üşümezsoy, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı değerlendirmelerde de Atatürk Barajı’nın güneyindeki faylara ve Bozova Fayı çevresine dikkat çekmişti.

Şanlıurfa’daki son depremle birlikte gözler yeniden bölgedeki fay sistemlerine çevrilirken Üşümezsoy’un bu kez Pamukkale-Denizli hattı için dile getirdiği 6,5-7 büyüklüğündeki deprem potansiyeli dikkat çekti.