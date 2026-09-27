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Hakan Çalhanoğlu'nda transfer şoku! Flaş gelişme: Sözleşme detayları ifşa oldu

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Hakan Çalhanoğlu'nda transfer şoku! Flaş gelişme: Sözleşme detayları ifşa oldu

Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonun bitecek olan sözleşmesini yenilemek isteyen Inter'in, Türk futbolcuya teklif edeceği yeni kontratın detayları ortaya çıktı.

#1
Foto - Hakan Çalhanoğlu'nda transfer şoku! Flaş gelişme: Sözleşme detayları ifşa oldu

Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun, İtalyan takımındaki geleceği belirsizliğini koruyor. Inter Sportif Direktörü Dario Baccin'in önümüzdeki haftalarda Türk futbolcunun menajeri Gordon Stipic ile bir görüşme gerçekleştireceği ve Hakan'ın durumunun masaya yatırılacağı belirtildi.

#2
Foto - Hakan Çalhanoğlu'nda transfer şoku! Flaş gelişme: Sözleşme detayları ifşa oldu

Teknik direktör Chivu için takımın en önemli isimlerinden biri olan tecrübeli oyuncu ile sözleşmesi bitmeden yeniden anlaşma imzalamak isteyen yönetimin, bir teklif belirlediği öne sürüldü.

#3
Foto - Hakan Çalhanoğlu'nda transfer şoku! Flaş gelişme: Sözleşme detayları ifşa oldu

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Hakan Çalhanoğlu'nun fiziksel durumunu dikkatle değerlendiren Interli yetkililer, son yıllarda sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran ve şu anda da kasık bölgesinden sorun yaşayan 32 yaşındaki futbolcunun ücretinde indirime gitmesini talep edecek.

#4
Foto - Hakan Çalhanoğlu'nda transfer şoku! Flaş gelişme: Sözleşme detayları ifşa oldu

Haber detayında, sezon başına net 6,5 milyon euro kazanan Hakan'a yıllık 4,5 milyon euro artı bonuslar teklif edileceği ve 2 yıllık bir sözleşme sunulacağı kaydedildi. Trend: #Transfer #Süper Lig #Futbol Galatasaray | Fenerbahçe | Beşiktaş Spor Haberleri Foto Galeri Hakan Çalhanoğlu Transferinde Flaş Gelişme! Sözleşme Detaylarını Duyurdular Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Sözleşme detaylarını duyurdular 27.09.2026 16:53 Haber Merkezi Google'da NTV'yi tercih et Paylaş Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonun bitecek olan sözleşmesini yenilemek isteyen Inter'in, Türk futbolcuya teklif edeceği yeni kontratın detayları ortaya çıktı. Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Sözleşme detaylarını duyurdular - 1Reuters Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun, İtalyan takımındaki geleceği belirsizliğini koruyor. Inter Sportif Direktörü Dario Baccin'in önümüzdeki haftalarda Türk futbolcunun menajeri Gordon Stipic ile bir görüşme gerçekleştireceği ve Hakan'ın durumunun masaya yatırılacağı belirtildi. Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Sözleşme detaylarını duyurdular - 2Reuters Teknik direktör Chivu için takımın en önemli isimlerinden biri olan tecrübeli oyuncu ile sözleşmesi bitmeden yeniden anlaşma imzalamak isteyen yönetimin, bir teklif belirlediği öne sürüldü. Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Sözleşme detaylarını duyurdular - 3AFP Tuttomercatoweb'in haberine göre; Hakan Çalhanoğlu'nun fiziksel durumunu dikkatle değerlendiren Interli yetkililer, son yıllarda sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran ve şu anda da kasık bölgesinden sorun yaşayan 32 yaşındaki futbolcunun ücretinde indirime gitmesini talep edecek. Konyaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor Konyaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Sözleşme detaylarını duyurdular - 3Reuters Haber detayında, sezon başına net 6,5 milyon euro kazanan Hakan'a yıllık 4,5 milyon euro artı bonuslar teklif edileceği ve 2 yıllık bir sözleşme sunulacağı kaydedildi. Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! Sözleşme detaylarını duyurdular - 4Reuters Öte yandan başta Galatasaray olmak üzere Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da milli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. Ayrıca Juventus'un da son aylarda Çalhanoğlu'nu izlediği ve Inter ile sözleşme yenileme sürecinde ilerleme olmazsa devreye girebileceği iddia edildi.

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