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Yorgan temizliği! Yanlış kurutulan eşyalar: Hem doğal yapısını hem de çamaşır makinesinin motorunu bozuyor

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Yorgan temizliği! Yanlış kurutulan eşyalar: Hem doğal yapısını hem de çamaşır makinesinin motorunu bozuyor

Sonbahar mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte evlerde yorgan temizliği telaşı başladı. Yanlış kurutulan yorganlar ve eşyalar farkında olmadan büyük masraflara yol açabiliyor. Çamaşır makinesine bastıra bastıra sığdırılan yorganlar ve eşyalar hem makinenin motorunu tehlikeye atıyor hem de doğal yapısının bozulmasına neden oluyor. Bu yanlışa düşmek yerine, yorganlarınızı ilk günkü gibi pofuduk, tertemiz ve mis kokulu yapacak doğru adımları uygulayabilirsiniz...

#1
Foto - Yorgan temizliği! Yanlış kurutulan eşyalar: Hem doğal yapısını hem de çamaşır makinesinin motorunu bozuyor

Sonbahar mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte kışlıkları kaldırma ve yorganları temizleme mesaisi başladı. Pek çok değerini yok etmemek için yorgan temizliğinde bu adımlar herkesin ilgisini çekiyor. Pek çok kişi kolayına kaçarak devasa yorganları çamaşır makinesinin dar tamburuna sıkıştırarak yıkamayı tercih ediyor. Ancak temizlik uzmanları bu konuda çok ciddi uyarılarda bulunuyor. Makineye zorla tıkılan yorganlar, yeterli suyu alamadığı için deterjan lekesiyle kalmakla kalmıyor, aynı zamanda yarattığı dengesiz ağırlık sebebiyle çamaşır makinesinin motorunu yakabiliyor. Üstelik elyaf, pamuk veya yün dolgular tek bir köşeye yığılarak yorganın formunu geri dönülmez şekilde bozuyor. Eşyaların doğal yapısını bozuyor.

#2
Foto - Yorgan temizliği! Yanlış kurutulan eşyalar: Hem doğal yapısını hem de çamaşır makinesinin motorunu bozuyor

Eğer yorganlarınızı kuru temizlemeye vermek istemiyor ve evde ilk günkü gibi pofuduk, tertemiz ve mis kokulu olmasını istiyorsanız, en güvenli ve etkili çözüm olan geleneksel "küvet" yöntemini denemelisiniz. Küvetiniz yoksa, geniş bir leğen veya duşakabin zemini de aynı işi görecektir.

#3
Foto - Yorgan temizliği! Yanlış kurutulan eşyalar: Hem doğal yapısını hem de çamaşır makinesinin motorunu bozuyor

Küvetinizi yorganın üzerini tamamen kapatacak miktarda ılık suyla doldurun. Kesinlikle sıcak su kullanmayın; çünkü sıcak su yorganın içindeki dolgu malzemelerinin sertleşmesine ve çekmesine neden olur. Bir diğer önemli detay ise deterjan seçimidir. Gözeneklere yapışan ve durulanması imkansız olan toz deterjanlar yerine, mutlaka sıvı deterjan veya şampuan tercih edin. Bu sayede alerji riskinin de önüne geçmiş olursunuz.

#4
Foto - Yorgan temizliği! Yanlış kurutulan eşyalar: Hem doğal yapısını hem de çamaşır makinesinin motorunu bozuyor

Yorganı hazırladığınız deterjanlı suya bastırarak suyun emmesini sağlayın. Ardından yorganın üzerine çıkarak temiz çoraplarla veya çıplak ayakla hafif hafif çiğneyerek yıkayın. Bu geleneksel teknik, yorganın liflerine ve dolgusuna hiçbir zarar vermeden içindeki tüm tozun, kirin ve ter kokusunun suya akmasını sağlar. Eğer üzerinde belirgin lekeler varsa, yumuşak bir bezle çitilemeden hafifçe silebilirsiniz. Yorgan temizliğinin en kritik aşaması durulamadır. İçinde deterjan kalıntısı kalan bir yorgan kuruduğunda sertleşir ve sinsi bir kötü koku yayar. Küvetteki kirli suyu tahliye ettikten sonra yorganın üzerine soğuk su tutarak çiğneme işlemine devam edin. Yorgandan süzülen su tamamen berraklaşana kadar bu adımı 2-3 kez titizlikle tekrarlayın. Yorganı sıkmak veya bükerek suyunu çıkarmaya çalışmak içindeki dolgu yapısını darmadağın eder. Bunun yerine yorganı küvetin kenarına veya sağlam bir taburenin üzerine koyarak ağır suyunun kendiliğinden akmasını bekleyin. Suyu süzüldükten sonra yorgan hafifleyecek ve taşınabilir hale gelecektir. Yorganı mandallarla tek bir ipe asarak kurutmak, yer çekimi nedeniyle tüm dolguların aşağıya yığılmasına ve yorganın sönmesine neden olur. En doğru kurutma yöntemi, yorganı iki veya üç çamaşır ipinin üzerine yatay bir düzlemde sererek kurutmaktır. Kuruma esnasında ara sıra yorganı ters düz etmek ve elinizle dolguları vurarak dağıtmak pofuduk yapıyı geri kazandırır. Rutubet kokusu oluşmaması için yorganın tamamen kuruduğundan emin olmadan asla dolaba kaldırmayın. Yukarıdaki adımlar elyaf ve pamuklu yorganlar için güvenlidir. Ancak yorganınız gerçek yün veya kaz tüyü ise evde yıkamak yapısını bozabilir; bu tür hassas malzemeler için mutlaka profesyonel bir kuru temizleme hizmeti tercih edilmelidir. Yorgan temizliğinde yanlış kurutma, yorganın hem doğal yapısını hem de çamaşır kokusunu doğrudan olumsuz etkiler. Yanlış kurutma yöntemi yorganda şu sorunlara yol açar: • İç Dolgunun Bozulması: Özellikle kaz tüyü veya yün yorganlar tam kurumadan bırakılırsa içindeki malzemeler topaklanır, birbirine yapışır ve yorgan o eski hafif, yalıtkan ve sıcak tutan yapısını kaybeder. • Kötü Koku ve Küf Oluşumu: Nemli kalan yorganlar çok hızlı bir şekilde bakteri ve küf üretir. Bu durum, temiz yıkansa bile yorganın ağır, rutubetli ve rahatsız edici bir çamaşır kokusuna sahip olmasına neden olur. • Kumaşın Zarar Görmesi: Çok yüksek ısıda kurutma veya doğrudan sert güneş ışığına uzun süre maruz bırakma, dış kumaşın yıpranmasına ve sararmasına yol açabilir.

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